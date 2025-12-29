Verschenktes Jahr für die BASF-Aktie

29.12.2025, 09:58 Uhr

Verschenktes Jahr für die BASF-Aktie: Wird 2026 alles besser?
© BASF 2025 / Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen
Während der Dax auf eine ansprechende Jahresperformance zusteuert, sieht das bei der BASF-Aktie etwas anders aus.
Mit etwas Glück wird es eine Performance auf Tagesgeldniveau, um die Situation einmal salopp zu beschreiben. Bricht man das Ganze nur auf die Performance herunter, dann war es für die Chemieaktie mehr oder weniger ein verschenktes Jahr. Und dennoch sollte man der eher zähen Kursbewegung in den letzten Monaten etwas Positives abgewinnen, könnte so doch der Boden für ein erfolgreiches Comeback in 2026 gelegt worden sein. 

Wir haben an dieser Stelle einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) adäquat darzustellen. 

BASF Aktienchart

Im Januar 2018 war die BASF-Aktie drauf und dran, die psychologisch relevante Marke von 100 Euro aufzubrechen und zu überwinden. Es schien damals nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch letztendlich wurde daraus nichts und die Dinge nahmen im  Anschluss ihren Lauf. Im März 2020 erreichte die Aktie den Kursbereich von 40 Euro. Seitdem versucht sich die Aktie an einer Bodenbildung. Diese vollzog sich in den letzten Jahren im Rahmen einer stark ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Bereinigt man das Ganze um die Kursentwicklung im Jahr 2021 und Jahresbeginn 2022 dann bewegte sich die BASF-Aktie in den Begrenzungen 54 Euro auf der Oberseite und eben jener Zone um 40 Euro / 38 Euro auf der Unterseite. In den letzten Jahren entwickelten die 45 Euro ebenfalls eine gewisse Relevanz. Und eben jene 45 Euro stehen aktuell unter Druck. 

Dampft man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich Folgendes feststellen: Es wäre eminent wichtig, wenn die BASF-Aktie den Widerstand um 45 Euro aufbrechen würde und im Anschluss den Widerstandsbereich um 46,5 Euro knacken könnte. In diesem Fall könnte der Kursbereich von 54 Euro aktuell werden. Die bisherigen Anstrengungen der BASF-Aktie, die 45 Euro aufzubrechen, brachten keinen nachhaltigen Erfolg.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs werden etwas optimistischer und hoben ihr Kursziel für die BASF-Aktie von 46 Euro auf 48 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Die Analysten der DZ Bank sehen den fairen Wert für die Aktie gar bei 55 Euro. Das Votum lautet „kaufen“.  

Bn-Redaktion/mt
