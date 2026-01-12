Volkswagen Vz. machen sich bereit

12.01.2026, 12:13 Uhr

Volkswagen Vz. machen sich bereit: Wenn Rallye, dann jetzt!
© Foto von MOHAN RAJ auf Unsplash
Die Volkswagen Vz. verzeichneten einen recht wackligen Start ins neue Jahr. Während der Dax vom Jahresstart weg gleich zur Höchstform auflief, geriet bei den Volkswagen Vz. der Motor ins Stottern. Statt eines frischen Kaufsignals gab es zu Jahresbeginn erst einmal eine Konsolidierung. Doch diese verläuft – überraschenderweise – überaus vielversprechend. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass die Aktie kurzfristig doch noch in Schwung kommt.
Volkswagen Vz. machen sich bereit – Wenn Rallye, dann jetzt

Die letzte Kommentierung zu den Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) an dieser Stelle überschieben wir mit „Volkswagen Vz. – Starker Jahresstart verpufft. Jetzt wird’s brenzlig“. Die Aktie scheiterte zuletzt mit ihrem Vorstoß am Widerstandsbereich von 107 Euro. Gewinnmitnahmen setzten daraufhin ein. Mit dem Rücksetzer unter die 103 Euro wurde die Sache brenzlig. Die psychologisch relevante Marke von 100 Euro geriet unter Druck, konnte aber noch einmal verteidigt werden. 

Der obere Chart verdeutlicht die aktuelle Konstellation, die sowohl Chancen als auch Risiken offenbart. Die Verteidigung der 100er Marke war eminent wichtig, denn knapp darunter verläuft der aktuell relevante Aufwärtstrend. Insofern war es außerordentlich wichtig, dass der Kursbereich von 100 Euro bislang verteidigt und nicht unterschritten wurde. Der Kursverlauf der letzten Handelstage lässt sich in das Korsett einer bullischen Flaggenformation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen sind durchaus gern gesehen, werden sie doch nicht selten über die Oberseite aufgelöst. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. Aber die Aufgabenstellung ist für die Aktie unverändert klar definiert – ein Ausbruch über die Oberseite der Flagge und über die 107 Euro muss her, um der Kursentwicklung neue Impulse zu geben. Sollte dieser Fall eintreten, könnte es bis weit über die 110 Euro gehen. Hingegen sollten Rücksetzer auf der Unterseite unter allen Umständen eng begrenzt bleiben – idealerweise auf 100 Euro. Die zentrale Unterstützung ist auf 95 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie des Wolfsburger Autobauers. Das Kursziel hoben sie indes von 125 Euro auf 140 Euro an. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Auch das Kursziel von 125 Euro wurde von den Briten noch einmal bestätigt.

Bn-Redaktion/mt
