Volkswagen Vz. unter Druck

Der Aktie droht ein schwieriges Jahresfinale 19.11.2025, 13:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Volkswagen Vz. unter Druck: Der Aktie droht ein schwieriges Jahresfinale
© Volkswagen AG
Der Wolfsburger Autobauer präsentierte Ende Oktober die Finanzergebnisse für das 3. Quartal.
Wir berichteten an dieser Stelle am 30. Oktober detailliert über den Bericht. Obgleich die Zahlen nicht sonderlich berauschend ausfielen, legten die Volkswagen Vz. im Anschluss an die Veröffentlichung zu. Es entwickelte sich eine veritable Zwischenrallye. Kurzzeitig bestand die Chance, die Marke von 100 Euro zu überwinden. Doch einmal mehr erwies sich diese als zu harte Nuss. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die charttechnische Lage hat sich eingetrübt. Der Aktie droht ein schwieriges Jahresfinale.

Volkswagen Vz. - Der Aktie droht ein schwieriges Jahresfinale

Der Volkswagen-Konzern setzt sein Stellenabbauprogramm konsequent fort. Zuletzt wurde bekannt, dass bereits 25.000 der bis 2030 geplanten 35.000 Stellenstreichungen vertraglich geregelt seien. Mit den Kostensenkungen reagiert der Autobauer auf die anhaltenden Herausforderungen.

Für die Volkswagen Vz. (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) war das Börsenjahr 2025 bislang ein überaus schwieriges. Und mit Blick auf die aktuelle Konstellation könnte es auch ein ganz schwieriges werden. Der Widerstandsbereich von 100 Euro erwies sich zuletzt als zu hohe Hürde. Bei einem erfolgreichen Ausbruch hätte sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 104 Euro / 106 Euro erschlossen. Nun muss sich die Aktie nach unten orientieren. Der Unterstützungsbereich um 95 Euro steht in diesen Stunden stark unter Druck. Man kann dem Kursbereich eine zentrale Bedeutung beimessen. Sollte es darunter gehen, könnte das weitere Abgaben in Richtung 90 Euro / 88 Euro provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der aktuellen Analystenkursziele ist beachtlich. So stuften die Analysten von Berenberg die Aktie zuletzt mit „buy“ ein. Das Kursziel für die Volkswagen Vz. sehen sie nach wie vor bei 113 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Lage ähnlich. Auch deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel liegt bei 110 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS stufen die Volkswagen Vz. hingegen mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 95 Euro.

Zusammengefasst

Den Volkswagen Vz. könnte ein turbulentes Jahresfinale ins Haus stehen. Die Kursentwicklung der letzten Tage und Wochen hat gezeigt, dass im Bereich von 100 Euro die Luft dünn wird. Aktuell steht der Unterstützungsbereich von 95 Euro zur Disposition. Sollte es darunter gehen, würde der Kursbereich 90 Euro / 88 Euro in den Fokus rücken.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
