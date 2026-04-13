Volkswagen zieht Notbremse

E-Auto-Strategie kippt 13.04.2026, 14:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Tarek Fodil auf Unsplash
Volkswagen reagiert auf den starken Nachfrageeinbruch bei Elektroautos in den USA mit einem Produktionsstopp des ID.4 und einer Rückkehr zu Verbrenner-Modellen. Besonders der Wegfall staatlicher Förderungen hat die Verkaufszahlen massiv belastet und zwingt den Konzern zum Umdenken. Während stabile Modelle wie der Atlas Hoffnung geben, sorgen schwache Märkte und sinkende Aktienkurse für wachsende Unsicherheit bei Investoren.
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E-Auto-Flaute zwingt zum abrupten Strategiewechsel

Volkswagen reagiert auf die schwächelnde Nachfrage nach Elektroautos in Nordamerika mit einem drastischen Schritt: Noch im April wird die Produktion des vollelektrischen ID.4 im Werk Chattanooga vollständig gestoppt. Stattdessen rücken wieder klassische Verbrenner stärker in den Mittelpunkt der Fertigung. Diese Entscheidung unterstreicht die wachsenden Herausforderungen, mit denen der Konzern im E-Mobilitätsgeschäft konfrontiert ist.

Auslöser für den Produktionsstopp ist ein massiver Einbruch bei den Verkaufszahlen. Nachdem Ende 2025 eine zentrale staatliche Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar ausgelaufen war, brachen die ID.4-Auslieferungen in den USA im vierten Quartal um mehr als 60 Prozent ein. Volkswagen reagiert nun mit einer schnellen Umrüstung des Werks in Tennessee, das künftig verstärkt auf volumenstarke Modelle mit Verbrennungsmotor ausgerichtet wird.

Atlas als Stabilitätsanker im US-Geschäft

Im Fokus der Neuausrichtung steht insbesondere der SUV Atlas, der sich mit über 71.000 verkauften Einheiten im vergangenen Jahr als verlässliche Ertragssäule erwiesen hat. Die Produktion der neuen Atlas-Generation soll bereits im Sommer anlaufen und dem Nordamerika-Geschäft zusätzliche Stabilität verleihen.

Während Volkswagen regional umsteuert, zeigt sich auch global ein differenziertes Bild. Im ersten Quartal 2026 gingen die weltweiten Auslieferungen um zwei Prozent zurück. Zwar präsentiert sich der Absatz in Westeuropa stabil, doch insbesondere der intensive Preiswettbewerb in China belastet die Entwicklung. Um dort Marktanteile zu sichern, plant der Konzern im laufenden Jahr die Einführung von 13 neuen Modellen mit alternativen Antrieben.

Börse reagiert nervös auf operative Baustellen

An den Kapitalmärkten wird die aktuelle Lage mit Skepsis aufgenommen. Die Aktie verlor am Montag 1,99 Prozent und schloss bei 87,66 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit auf 17,38 Prozent, womit das Papier nur noch knapp über seinem 52-Wochen-Tief notiert.


Für das Gesamtjahr 2026 stellt Volkswagen eine operative Marge zwischen 4,0 und 5,5 Prozent in Aussicht. Der Blick der Investoren richtet sich nun verstärkt auf die kommenden Termine im Frühjahr. Am 21. April steht die „Group Media Night“ in Peking mit vier Weltpremieren an, gefolgt von der Veröffentlichung des vollständigen Q1-Zwischenberichts am 30. April. Zudem wird am 19. Juni der Ex-Tag für die erwartete Dividende von 5,26 Euro je Vorzugsaktie erreicht.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte dem Quartalsbericht Ende April zukommen. Dann wird sich zeigen, inwieweit margenstarke Marken wie Audi und Porsche in der Lage sind, die rückläufigen Volumina im Massengeschäft sowie die hohen Investitionen in die Software-Entwicklung bilanziell zu kompensieren.

Bn-Redaktion/aw
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