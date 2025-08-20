Anzeige
Vor der NVIDIA-Bilanz mehren sich warnende Stimmen

Gewinne sichern vor dem Zahlenknall – Oakoff warnt vor möglicher Nvidia-Korrektur 20.08.2025, 13:11 Uhr

Vor der NVIDIA-Bilanz mehren sich warnende Stimmen: Gewinne sichern vor dem Zahlenknall – Oakoff warnt vor möglicher Nvidia-Korrektur
© KI-Bild von Unsplash
Oakoff-Investments ruft Anleger zur Vorsicht auf: Vor der Quartalsbilanz von Nvidia am 27. August könnten versteckte Risiken den Höhenflug der Aktie bremsen. Trotz boomender KI-Nachfrage und zuletzt übertroffener Erwartungen steht eine Neubewertung im Raum.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 140,97 EUR -1,26 % Baader Bank
Alphabet 172,04 EUR -0,73 % L&S Exchange
Intel 21,47 EUR -0,58 % Lang & Schwarz
Microsoft 437,60 EUR -0,18 % Lang & Schwarz
NVIDIA 150,50 EUR -0,46 % Lang & Schwarz

Hoffnungsträger mit Schattenseite

Die Begeisterung rund um Nvidia bleibt ungebrochen – angefeuert durch die globale KI-Euphorie und beeindruckende Wachstumsraten im Data-Center-Segment. Dennoch mahnt Analyst Oakoff zur Vorsicht. Bereits im Vorfeld der Q1-Bilanz hatte er seine Einstufung von Kauf auf Halten gesenkt und auf geopolitische Unsicherheiten sowie potenzielle Margenrisiken verwiesen. Zwar überraschte Nvidia mit einem Umsatz von 44 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnsprung von fast 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch die Warnungen verhallten nicht wirkungslos.

Besonders der Abschreibungsbedarf von 4,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit H20-GPUs zeigt, dass regulatorische Risiken und Exportverbote konkrete Auswirkungen entfalten. Oakoff sieht auch vor dem kommenden Quartalsbericht ein ähnliches Szenario: Starke Zahlen, aber gleichzeitig erhöhte Unsicherheiten, etwa durch mögliche Verschärfungen der US-Chinapolitik oder Veränderungen in der Bruttomarge.

Zwischen Rallye und Rückschlag

Während Nvidia nach wie vor als zentraler Profiteur des KI-Trends gilt, wird das Bewertungsniveau zunehmend zum Thema. Analysten wie bei Zacks und TradingView sehen zwar langfristige Chancen, raten jedoch kurzfristig zu einer strategischen Vorsicht. Vor allem der massive Kursanstieg der vergangenen Monate könnte eine temporäre Überhitzung signalisieren.

Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld dynamisch: Wettbewerber wie AMD, Intel, Alphabet und Microsoft drängen mit eigenen Lösungen in den lukrativen KI-Markt. Eine potenzielle Abschwächung der Wachstumsdynamik oder politische Eingriffe könnten daher rasch Umschwünge auslösen. Spannend bleibt, ob Nvidia auch im zweiten Quartal die hohen Erwartungen übertreffen kann – oder ob geopolitische Stolpersteine und Margendruck die Euphorie dämpfen. Bleibt der KI-Hype ein stabiler Wachstumsmotor oder steht eine Korrektur bevor?

