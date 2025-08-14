2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
Wachstum mit Nebenwirkungen – KI-Hoffnungsträger

CoreWeave-Aktie unter Druck – Quartalszahlen enttäuschen trotz Rekordumsatz 14.08.2025, 12:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wachstum mit Nebenwirkungen – KI-Hoffnungsträger: CoreWeave-Aktie unter Druck – Quartalszahlen enttäuschen trotz Rekordumsatz
© Symbolbild von NVIDIA
CoreWeave hat im zweiten Quartal 2025 zwar ein spektakuläres Umsatzwachstum erzielt, doch die operativen Verluste reißen eine tiefe Spur in die Bilanz. Der Aktienkurs bricht ein – die Anleger reagieren mit Misstrauen auf die schwindende Profitabilität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
C3.ai Registered (A) 15,91 EUR -0,12 % Baader Bank
CoreWeave Registered (A) 99,50 EUR -1,24 % Lang & Schwarz
NVIDIA 155,74 EUR +0,56 % Lang & Schwarz
Palantir 158,11 EUR +0,19 % Lang & Schwarz
Snowflake Registered (A) 168,80 EUR +0,26 % TTMzero RT

Rekordumsatz trifft Kostenexplosion

Der auf Hochleistungsrechenzentren für Künstliche Intelligenz spezialisierte Anbieter CoreWeave meldete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von rund 1,21 Milliarden US-Dollar. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und übertraf die Analystenschätzungen deutlich. Doch die Euphorie währte nur kurz: Die operativen Ausgaben explodierten gleichzeitig auf rund 1,19 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 270 Prozent. In der Folge rutschte das Unternehmen in einen bereinigten Nettoverlust von etwa 291 Millionen US-Dollar ab.

Vertrauen unter Druck – Kursrutsch als Warnsignal

Die Börse reagierte prompt und unmissverständlich: Die CoreWeave-Aktie verlor nachbörslich bis zu 20 Prozent an Wert. Marktbeobachter führen den Rückgang nicht allein auf die enttäuschende Margenentwicklung zurück, sondern auch auf Sorgen über den anstehenden Ablauf der Lock-up-Periode. Diese könnte den Verkaufsdruck weiter erhöhen, falls frühe Investoren Gewinne realisieren.

Branchenkontext und strukturelle Risiken

CoreWeave gilt als einer der wichtigsten Partner des Chipherstellers NVIDIA, dessen Hochleistungsgrafikprozessoren das Rückgrat vieler KI-Anwendungen bilden. Der aktuelle Verlustausbau wirft jedoch Fragen zur finanziellen Tragfähigkeit des rasanten Expansionskurses auf. Auch andere börsennotierte Unternehmen im KI-Ökosystem – wie Snowflake, Palantir oder C3.ai – stehen zunehmend unter Beobachtung, wenn es um Skalierung und Kostendisziplin geht.

Offene Flanke: Wie lange trägt das Wachstumsnarrativ noch?

Die zentrale Frage bleibt, ob CoreWeave seine kostspielige Infrastrukturstrategie in naher Zukunft in nachhaltige Gewinne umwandeln kann. Oder droht der Börsenliebling der KI-Welle schon bald vom Kapitalmarkt abgestraft zu werden?

Bn-Redaktion/jh
