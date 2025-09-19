Anzeige
Wegovy-Pille treibt Kurs: Ist Novo Nordisk fair bewertet?
© Bild von Siebuhr auf Flickr
Die Aktie von Novo Nordisk steht aktuell bei 53,38 EUR. Der dänische Pharmakonzern bleibt ein Schwergewicht im europäischen Gesundheitssektor, getrieben durch seinen Erfolg im Bereich Adipositas- und Diabetesmedikamente. Mit neuen Studiendaten zu seiner oralen Variante von Wegovy gewinnt das Unternehmen weiter an Aufmerksamkeit. Doch während Analysten Aufwärtspotenzial sehen, belasten rechtliche Risiken und eine laufende Sammelklage die Stimmung.
Novo Nordisk 53,21 EUR +1,35 % Baader Bank

Fundamentaldaten und Bewertung

Novo Nordisk zählt zu den wertvollsten Unternehmen Europas mit einer Marktkapitalisierung von über 450 Milliarden USD. Im zweiten Quartal 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 9,3 Milliarden USD, ein Plus von rund 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy trugen dazu bei. Der Nettogewinn lag bei 3,4 Milliarden USD, was einer Nettomarge von über 36 % entspricht – außergewöhnlich hoch für die Branche.

Trotz der soliden Zahlen gilt die Aktie als hoch bewertet: Das KGV liegt bei etwa 38, deutlich über dem Branchenschnitt von rund 25. Viele Analysten argumentieren jedoch, dass die Wachstumsaussichten im Adipositas-Markt – der bis 2030 auf 100 Milliarden USD anwachsen könnte – diesen Aufschlag rechtfertigen.

Neue Studiendaten befeuern Fantasie

Besonderes Interesse gilt aktuell der oralen Variante von Wegovy, die in einer jüngsten Phase-II-Studie vielversprechende Ergebnisse zeigte. Patienten erzielten im Schnitt eine Gewichtsreduktion von 13 % nach 36 Wochen – ein Wert, der nahe an den Ergebnissen der Injektionsform liegt. Die Aussicht, ein hochwirksames orales Medikament auf den Markt zu bringen, könnte die Reichweite massiv erhöhen, da die Akzeptanz bei Patienten steigt. Dies wird von Analysten als möglicher Gamechanger gesehen.

Risiken und Unsicherheiten

Trotz der Euphorie steht Novo Nordisk auch unter Druck. In den USA läuft eine Sammelklage, die behauptet, das Unternehmen habe Nebenwirkungen seiner Medikamente nicht transparent genug kommuniziert. Die Klage hat noch keine konkrete Schadenssumme, könnte aber den Ruf belasten. Zudem droht in den USA eine stärkere Regulierung der Medikamentenpreise, was mittelfristig die Margen einschränken könnte.

Ein weiteres Risiko liegt in der starken Abhängigkeit von wenigen Produkten: GLP-1-Medikamente machen mittlerweile über 60 % des Umsatzes aus. Sollte hier ein Wettbewerber wie Eli Lilly mit einer noch effektiveren Therapie nachziehen, könnte der Wettbewerb schärfer werden.

Analystenstimmen

Rothschild Redb stufte die Aktie zuletzt von Neutral auf Kaufen hoch und sieht ein Kursziel von 62 EUR. Auch Seeking Alpha spricht von einer „attraktiven Kaufgelegenheit in einem überreizten Markt“. Gleichzeitig mahnen vorsichtige Stimmen, dass die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen ist, sobald die Erwartungen nicht erfüllt werden.

Community-Stimmung

In den Börsennews-Diskussionen zeigt sich ein gespaltenes Bild. Viele Anleger feiern die orale Wegovy-Pille als Kursmotor und sehen die Aktie auf dem Weg in Richtung 60 EUR. Andere warnen vor dem hohen Bewertungsniveau und vergleichen Novo Nordisk mit „einer Tesla des Pharmasektors – viel Fantasie, wenig Sicherheit“. Ein User schrieb: „Solange Fettleibigkeit ein globales Problem bleibt, bleibt Novo ein Gewinner.“

Fazit

Novo Nordisk bleibt einer der spannendsten Werte im europäischen Pharmasektor. Die starke Marktposition bei Diabetes- und Adipositastherapien bietet enormes Potenzial, doch die Abhängigkeit von GLP-1-Medikamenten und rechtliche Risiken sorgen für Unsicherheit. Anleger müssen abwägen, ob die hohen Erwartungen und die Bewertung von derzeit 53,38 EUR pro Aktie durch künftiges Wachstum gedeckt werden können.

Bn-Redaktion/pl
