Wettbewerb im E-Mobilitätssektor

XPeng beschleunigt – und rückt Tesla technologisch näher 13.01.2026, 17:50 Uhr

Der chinesische Elektroautohersteller XPeng startet mit hoher Schlagzahl ins Jahr 2026. Eine breite Modelloffensive, Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz und eine zunehmende internationale Präsenz prägen die aktuelle Entwicklung. Während die Aktie noch deutlich unter früheren Höchstständen notiert, zeigt das Unternehmen operativ und technologisch wachsende Ambitionen.technologieorientierter Herausforderer von Tesla.
Modelloffensive mit globalem Fokus

Zum Jahresauftakt stellte XPeng den neuen XPENG P7+ vor, eine KI-gestützte Premium-Limousine der nächsten Generation. Das Modell soll zeitgleich in 36 Ländern eingeführt werden. Auf dem europäischen Markt erfolgte die Premiere auf dem Brüsseler Autosalon, wo Reichweite, Innenraumkonzept und Praxistauglichkeit im Vordergrund standen. Parallel meldete XPeng einen frühen Produktionsmeilenstein: Bereits Anfang Januar lief das 100.000ste Fahrzeug des neuen P7+ vom Band. Die erfolgreiche Probefertigung beim Partner Magna in Graz unterstreicht die internationale Produktionsfähigkeit.

Starkes Wachstum – Ausland gewinnt an Bedeutung

Die technologische Offensive trifft auf eine dynamische Absatzentwicklung. Im Jahr 2025 lieferte XPeng weltweit 429.445 Fahrzeuge aus. Besonders stark wuchs das internationale Geschäft: Die Auslieferungen außerhalb Chinas legten deutlich zu, Europa entwickelte sich dabei zu einem zentralen Wachstumstreiber. In mehreren Ländern zählt XPeng inzwischen zu den meistverkauften chinesischen Elektroauto-Anbietern. Insgesamt ist der Konzern mittlerweile in rund 60 Ländern und Regionen präsent.

KI als zentrales Element der Strategie

Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie steht das Visual-Language-Action-Modell VLA 2.0. XPeng beschreibt es als physisches KI-System mit grundlegenden Fähigkeiten für autonomes Fahren auf Level-4-Niveau. Anders als klassische Systeme verarbeitet die KI visuelle Informationen direkt zu Fahrbefehlen. Die Technologie bildet zugleich die Basis für das Robotaxi-Programm, das den Schritt aus geschlossenen Testumgebungen in den öffentlichen Straßenverkehr vollziehen soll. Ab März 2026 ist ein Over-the-Air-Rollout in Kundenfahrzeuge geplant.

Erweiterung in neue Technologiefelder

Über das Autogeschäft hinaus treibt XPeng weitere Projekte voran. Dazu zählt der humanoide Roboter „Iron“, der zuletzt auf dem AI Day vorgestellt wurde. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen mit AeroHT an einem Flugauto-Projekt, bestehend aus einem Fahrzeug mit abkoppelbarem eVTOL-Modul. Für dieses Projekt liegen laut Unternehmen bereits mehrere Tausend Bestellungen vor, die Serienproduktion ist für 2026 vorgesehen. Zudem wird ein möglicher Börsengang der Tochter in Hongkong geprüft.

Bewertung und Ausblick

Trotz der hohen Dynamik ist XPeng an der Börse vergleichsweise niedrig bewertet. Das Kerngeschäft mit Elektroautos wächst stark und nähert sich laut Unternehmen der Profitabilität. Für 2026 wird der Sprung in die schwarzen Zahlen angestrebt, mittelfristig sollen weltweit über 600.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Kommentare (0)
