Winterhoffnung bei TUI

Wohin steuert die Aktie? 23.09.2025, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Winterhoffnung bei TUI: Wohin steuert die Aktie?
© Bild von Christoph Wilhelms auf Wikimedia
Die Aktie des Reisekonzerns TUI notiert aktuell bei 8,106 EUR und zeigt damit eine leichte Erholung nach einer Phase hoher Volatilität. Trotz geopolitischer Spannungen und wetterbedingter Unsicherheiten bleibt die Nachfrage nach Reisen robust. Anleger fragen sich jedoch, ob der Konzern die Balance zwischen steigenden Kosten und stabiler Nachfrage halten kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 8,156 EUR +2,91 % TTMzero RT

Solide Nachfrage trotz Herausforderungen

TUI hat für das laufende Geschäftsjahr 2025 seine Jahresprognosen bestätigt. Besonders positiv entwickelte sich der Start in die Wintersaison: Laut Unternehmensangaben liegen die Buchungen für Winterreisen im Vergleich zum Vorjahr um 6 % höher. Dies zeigt, dass die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten und ungewöhnliche Hitzewellen in Südeuropa die Reiselust nur begrenzt dämpfen.

Das Segment Hotels & Resorts erwies sich als Wachstumstreiber: Die Auslastung stieg im vierten Quartal um 4 Prozentpunkte, während die durchschnittlichen Zimmerpreise um 7 % kletterten. Auch die Kreuzfahrten-Sparte erholte sich deutlich und übertraf die Erwartungen, getrieben durch eine Auslastung von über 90 %.

Finanzielle Entwicklung

TUI erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro, ein Plus von rund 11 % im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich auf 630 Millionen Euro, nachdem er 2024 noch bei 414 Millionen lag. Dennoch belasten hohe Treibstoffkosten sowie ungünstige Wechselkurse die Margen, die mit 11,2 % unterhalb der langfristigen Zielmarke von 13 % bleiben.

Positiv ist, dass TUI seine Netto-Verschuldung weiter abbauen konnte – auf 5,1 Milliarden Euro, ein Rückgang von fast 800 Millionen innerhalb eines Jahres. Analysten sehen hierin ein wichtiges Signal für die Stabilität der Bilanz.

Strategische Initiativen

Neben dem klassischen Geschäft setzt TUI verstärkt auf digitale Plattformen und Direktvertrieb. Schon heute werden über 75 % aller Reisen online gebucht, was die Abhängigkeit von Reisebüros reduziert. Zudem plant das Unternehmen, das Angebot in Nordafrika und im Nahen Osten auszubauen, um sich weniger wetteranfälligen Regionen zu öffnen. In Oman wurde dazu jüngst eine strategische Partnerschaft geschlossen, die langfristig zu steigenden Besucherzahlen führen könnte.

Marktumfeld

Die Branche bleibt angespannt: Wettbewerber wie Booking Holdings und Airbnb gewinnen im digitalen Bereich Marktanteile, während klassische Airlines wie Lufthansa zunehmend eigene Pauschalangebote aufbauen. Dennoch profitiert TUI von seiner breiten Aufstellung – von Flügen über Hotels bis zu Kreuzfahrten.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum diskutieren Anleger kontrovers. Während Optimisten den stabilen Buchungsanstieg und den Schuldenabbau hervorheben, mahnen Skeptiker, dass die Aktie seit Monaten in einer engen Handelsspanne zwischen 7,80 und 8,40 EUR gefangen ist. Einige User verweisen zudem darauf, dass geopolitische Risiken jederzeit für Rückschläge sorgen könnten. Dennoch herrscht vorsichtiger Optimismus, dass die Wintersaison die Aktie stützen dürfte.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM27E0
Ask: 0,47
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MK93BQ
Ask: 1,59
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM27E0 MK93BQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Infineon stärkt Cybersecurity: Aktie stabil bei 33 €

14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: Buyback und Rüstung

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit frischem Mut: Infineon startet Comeback. Wie weit kann das …

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück: Sind das jetzt Kaufkurse?

10:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma: Ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen?

10:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Mega-Deal: Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden in OpenAI

Gestern 20:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia bringt Heat Cube: Neue Ära fürs Heizen?

Gestern 19:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Kauft sich der Rüstungskonzern in die Marine-Zukunft…

Gestern 19:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer