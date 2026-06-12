WM Start mit Knall

Warum die WM Adidas jetzt Rückenwind gibt 12.06.2026, 11:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Fußballstadion
© Foto von Mario Klassen auf Unsplash
Die Fußball WM 2026 ist mit einer farbenfrohen Show im Aztekenstadion gestartet. Während Shakira den offiziellen WM Song erstmals live präsentierte, rückten auch Adidas und Nike in den Fokus der Anleger. Auf dem Platz gewann Mexiko zum Auftakt 2:0 gegen Südafrika, daneben läuft der Kampf um Trikots, Markenmacht und Marktanteile.
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Shakira eröffnet die größte WM

Mehr als 80000 Fans feierten im legendären Aztekenstadion den Auftakt der bislang größten Fußball Weltmeisterschaft. Die Eröffnungsfeier setzte auf Mariachi Klänge, indigene Kostüme, Pyrotechnik und einen überdimensionalen WM Pokal. Shakira trat in einem strahlend gelben Outfit mit Sonnenbrille auf und performte gemeinsam mit Burna Boy den offiziellen WM Song "Dai Dai" erstmals live. Der Titel verweist auf Stars wie Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Mexiko startet mit Sieg

Sportlich begann das Turnier mit einem klaren Erfolg des Co Gastgebers. Mexiko besiegte Südafrika mit 2:0 und profitierte dabei von einer überforderten gegnerischen Mannschaft. Neben der Niederlage kassierte Südafrika auch noch zwei Platzverweise. Damit steht Mexiko nach dem ersten Spiel direkt im Mittelpunkt, was auch für Adidas relevant ist, denn das mexikanische Trikot zählt bereits zu den gefragten Produkten.

Adidas dominiert die WM Bühne

Adidas liefert den offiziellen Spielball und rüstet 14 Nationalteams aus. Nike kommt auf 12 Teams und muss die WM zugleich als Bühne für eine operative Erholung nutzen. Die Adidas Aktie hat sich vom Tief bei 130 Euro im Frühjahr bis über 170 Euro vorgearbeitet. RBC Capital Markets stufte Adidas auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel von 170 auf 210 Euro an.

Analysten setzen auf Wachstum

RBC erwartet für Adidas bis 2027 ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von 25 Prozent. Der Branchendurchschnitt liegt bei 11 Prozent. Für 2026 rechnet die Bank mit einem Umsatz von 26,6 Milliarden Euro und einem bereinigten Betriebsergebnis von 2,45 Milliarden Euro. Nike steht dagegen stärker unter Druck. Der Konzern erwartet im aktuellen Quartal einen Umsatzrückgang von 2 Prozent bis 4 Prozent, die Aktie verlor im bisherigen Jahresverlauf mehr als 30 Prozent.

Trikot Boom mit Risiko

Trotz WM Euphorie bleibt die Adidas Aktie charttechnisch angespannt. Der RSI liegt bei rund 70 und gilt damit als Warnsignal für eine überkaufte Lage. Zudem könnten gefälschte Trikots das Geschäft belasten, weil Kopien teils unter 20 Euro kosten, während Originale häufig 90 Euro oder mehr kosten. Nike setzt mit der Kampagne "Rip the Script" auf eine Rückkehr zu stärkerer Sichtbarkeit. Doch Morningstar Analyst David Swartz warnt: "Nike's problems will not simply disappear because of the World Cup."

Bn-Redaktion/tb
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