Xiaomi überrascht mit Q2

19.08.2025, 13:44 Uhr

Xiaomi überrascht mit Q2: Boom dank E-Autos
© Symbolbild von Marek Studzinski auf Unsplash
Die Aktie von Xiaomi Corp. notiert derzeit bei 5,951 EUR und spiegelt damit die Zuversicht vieler Anleger wider. Der chinesische Elektronikkonzern legte im zweiten Quartal 2025 ein beeindruckendes Wachstum vor, getragen von einer starken Nachfrage nach Smartphones und dem aufstrebenden Elektroauto-Geschäft. Doch wie nachhaltig ist dieser Trend?
Xiaomi 5,959 EUR +0,85 %

Starkes Umsatzwachstum

Xiaomi meldete für das zweite Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 30,5 % auf rund 16 Milliarden USD, getrieben vor allem durch robuste Smartphone-Verkäufe und die Expansion ins Elektrofahrzeuggeschäft. Besonders das zweite E-Auto-Modell, das im Frühjahr auf den Markt kam, hat den Absatz befeuert. Analysten sehen hier ein klares Signal, dass Xiaomi zunehmend zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Tesla und BYD wird.

Smartphone-Sparte als Cash-Cow

Trotz der Diversifizierung bleibt die Smartphone-Sparte das Rückgrat des Konzerns. Mit einem Absatzplus von 18 % im Jahresvergleich konnte Xiaomi Marktanteile sowohl in China als auch in Europa gewinnen. Insbesondere im mittleren Preissegment überzeugt das Unternehmen mit aggressiver Preisgestaltung und technischer Ausstattung. Dieser Bereich steuerte im Quartal rund 9 Milliarden USD zum Gesamtumsatz bei.

Elektroautos als Wachstumstreiber

Das E-Auto-Geschäft erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden USD, ein Zuwachs von über 70 % gegenüber dem Vorquartal. Zwar bleibt Xiaomi im Automobilbereich noch hinter etablierten Herstellern zurück, doch die Wachstumsdynamik beeindruckt. Gelungen ist es vor allem, jüngere Kundengruppen anzusprechen, die ein vernetztes Auto mit nahtloser Integration ins Xiaomi-Ökosystem suchen.

Risiken: Margendruck und geopolitische Unsicherheit

Die starke Expansion hat jedoch ihren Preis. Die operative Marge lag im Quartal bei lediglich 6,8 %, belastet durch hohe Investitionen in Forschung und Marketing. Hinzu kommen geopolitische Spannungen zwischen China und den USA, die potenzielle Risiken für Xiaomi darstellen. Ein mögliches Szenario wären Handelsbeschränkungen, die gerade das Exportgeschäft empfindlich treffen könnten.

Ausblick und Analystenmeinungen

Viele Analysten bleiben optimistisch: Einige Häuser sehen ein Kursziel von 7,50 bis 8,00 EUR, sollten Smartphones und E-Autos weiter so stark performen. Andere warnen vor Überhitzung und weisen darauf hin, dass die Bewertung – mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 24 – bereits ambitioniert ist.

Community-Stimmung

Im Forum von Börsennews zeigt sich Euphorie. Viele Anleger feiern die Umsatzsteigerung von über 30 % als „Durchbruch“. Einige sehen Xiaomi sogar als „das nächste BYD“. Andere mahnen zur Vorsicht und verweisen auf die dünne Marge – ein User schrieb, dass „Wachstum ohne Gewinn nicht ewig trägt".

Bn-Redaktion/pl
