Xiaomi wächst zweistellig

19.11.2025, 12:23 Uhr

Xiaomi wächst zweistellig: Aktie bleibt zögerlich
© Symbolbild von JUICE auf Unsplash
Die Xiaomi-Aktie notiert aktuell bei 39,18 HKD und spiegelt ein Unternehmen wider, das operativ stärker dasteht als je zuvor – aber gleichzeitig mit steigenden Kosten, Preisdruck und hoher Erwartungshaltung zu kämpfen hat. Besonders die EV-Sparte sorgt für positive Schlagzeilen, während Anleger dennoch vorsichtig bleiben.
Xiaomi 4,341 EUR -7,34 % Lang & Schwarz

Starkes Quartal mit Rekordwerten

Xiaomi meldet für das dritte Quartal 2025 ein Umsatzplus von über 20 %, was einem Gesamtumsatz von rund 1410,35 Mrd. INR (umgerechnet ca. 15,6 Mrd. Euro) entspricht. Der Nettogewinn stieg sogar um 130 % auf etwa 14.091 Crore INR. Zum vierten Mal in Folge übertraf der Konzern damit die Marke von 120.000 Crore INR Quartalsumsatz – ein Zeichen, dass das diversifizierte Geschäftsmodell funktioniert.

Die Dynamik kommt nicht nur aus dem Smartphonegeschäft, sondern zunehmend aus neuen Segmenten wie Internetservices und Elektromobilität. Während der globale Smartphone-Markt weiterhin schwächelt, zeigt Xiaomi eine bemerkenswerte Resilienz – mit Marktanteilsgewinnen in Indien, Südostasien und Teilen Europas.

EV-Sparte erstmals profitabel – schneller als Tesla

Analysten und Investoren richten ihren Blick besonders auf ein Segment: die Elektromobilität. Xiaomi meldete, dass seine EV-Division im dritten Quartal erstmals profitabel gearbeitet hat – deutlich schneller als von Branchenbeobachtern erwartet und laut Bloomberg sogar schneller als Tesla im vergleichbaren Lebenszyklus.

Der Erfolg basiert hauptsächlich auf dem SU7, der sich dank aggressiver Preisgestaltung und starker Community-Bindung zu einem der meistverkauften vollelektrischen Modelle Chinas entwickelt hat. Auch höhere Stückzahlen spielen eine Rolle: Laut Marktberichten steigerte Xiaomi seine EV-Auslieferungen auf über 100.000 Einheiten pro Quartal, was Skaleneffekte freisetzt.

Smartphonegeschäft stabil, aber unter Druck

Während das Gesamtwachstum beeindruckt, bleibt das Smartphonegeschäft ein zweischneidiges Schwert. Die Nachfrage ist stabil, Xiaomi steigert Absatz und durchschnittlichen Verkaufspreis – doch das Unternehmen warnt: steigende Speicherpreise werden in den kommenden Monaten zu höheren Endkundenpreisen führen.

Das könnte die Marge erneut belasten. Insbesondere LPDDR- und NAND-Preise sollen laut Xiaomi um bis zu 25 % steigen – und Rückgänge sind kurzfristig nicht absehbar. Damit verschiebt sich der Fokus im Kerngeschäft wieder stärker auf Kostenoptimierung, Designinnovationen und Services.

EV-Boom stützt den Gesamtumsatz eindeutig

Xiaomi profitiert von einer breiten globalen Fangemeinde, die laut Bloomberg die Akzeptanz der neuen Fahrzeuge stark beschleunigt hat. Die frühe EV-Profitabilität gilt als zentraler Treiber des Aktiennarrativs. Laut Marketscreener trug das Automobilgeschäft erstmals über 15 % zum Gesamtumsatz bei – ein Meilenstein für das noch junge Segment.

Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch: Der chinesische EV-Markt ist der weltweit härteste, geprägt von Preiskämpfen und Überkapazitäten. Dass Xiaomi dennoch Wachstum und Gewinne liefert, spricht für das Ökosystem und eine ungewöhnlich starke Brand-Treue.

Aktie schwächelt trotz operativer Stärke

Trotz der guten Zahlen gab der Kurs zuletzt nach. Dafür nennen Marktbeobachter drei Gründe:

1. Gewinnmitnahmen nach der starken Rally im Herbst

2. Sorge vor einer Abkühlung im Smartphonegeschäft

3. Vorsicht wegen Margendruck durch steigende Komponentenpreise

Analysten bleiben jedoch überwiegend positiv und verweisen auf Xiaomis „Multi-Engine-Modell“, das weniger anfällig ist als das vieler Wettbewerber.

Community-Stimmung

In den Diskussionen zeigt sich ein gemischtes Bild. Einige Nutzer betonen, dass die Bewertung trotz Wachstum „unter dem Radar“ liege und Xiaomi langfristig als EV- und Tech-Plattform enorme Chancen habe. Andere äußern Skepsis: Die Preiskämpfe im EV-Markt und die Warnungen zu steigenden Kosten werden als Risiko gesehen. Insgesamt wirkt die Stimmung konstruktiv, aber klar risikobewusst – Hoffnung dominiert, Euphorie jedoch nicht.

Bn-Redaktion/pl
