BASF – Ambivalente Zahlen

Schauen wir uns die BASF-Zahlen für 2024 einmal genauer an. BASF bezifferte den Umsatz auf 65,260 Mrd. Euro, nach 68,902 Mrd. Euro im Jahr 2023. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte jedoch in 2024 auf 7,858 Mrd. Euro leicht zu, nach 7,671 Mrd. Euro in 2023. Der Gewinn nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen wurde mit 1,298 Mrd. Euro angegeben, nach 0,225 Mrd. Euro in 2023. Der free cashflow belief sich den Unternehmensangaben zufolge in 2024 auf 0,748 Mrd. Euro, nach 2,715 Mrd. Euro in 2023.

BASF plant, eine Dividende in Höhe von 2,25 Euro je Aktie auszuschütten. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Kürzung. Damals wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro je Aktie an die Aktionäre verteilt.

Das sind die Prognosen für 2025

BASF erwartet für 2025 ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 8,0 Mrd. Euro und 8,4 Mrd. Euro. Das wäre gegenüber 2024 eine leichte Steigerung. Der free cashflow wird im laufenden Jahr zwischen 0,4 Mrd. Euro und 0,8 Mrd. Euro erwartet.

BASF-Aktie dreht wieder ins Plus

Nach den Zahlen ging es für die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) erst einmal abwärts. Die Aktie tauchte in Richtung 47,5 Euro ab. Zur Stunde nimmt sie aber wieder Kontakt zur wichtigen Widerstandsmarke von 50 Euro auf. Das sind im Wesentlichen auch die beiden aktuell wichtigen Kursbereiche. Ein Ausbruch der Aktie über die 50,0 Euro würde ihr weiteres Aufwärtspotential in Richtung 52,5 Euro eröffnen. Hingegen würde ein Rücksetzer unter die 47,5 Euro weitere Abgaben in Richtung 45 Euro provozieren.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“ für die BASF-Aktie. Auch das Kursziel in Höhe von 57 Euro blieb unverändert. Etwas zurückhaltender bewerten die Analysten von JPMorgan die Perspektiven. Ihr Votum lautet „neutral“ und das Kursziel 52 Euro.

