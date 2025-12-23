Zweifel an Datensicherheit belasten Diskussion um staatliche Palantir-Verträge: Palantir-Aktie stabil, doch politische Risiken nehmen zu

VIVI sprengt den Markt:
Zweifel an Datensicherheit belasten Diskussion um staatliche Palantir-Verträge

© Bild von foto qin auf Pixabay
Inmitten einer internationalen Recherche über mögliche Schwachstellen in der Datensicherheit von Palantir rücken staatliche Aufträge und deren Vergabepraxis stärker ins Blickfeld. Europäische und britische Entscheidungsträger fordern mehr Transparenz und strengere Prüfprozesse bei Verträgen mit dem US-Technologiekonzern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Booz Allen Hamilton Holding Registered (A) 71,46 EUR -2,83 % Baader Bank
Caci International Registered (A) 461,40 EUR -1,35 % L&S Exchange
Leidos Holdings 157,13 EUR -0,62 % Lang & Schwarz
Palantir 164,85 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Im britischen Parlament sorgt eine wachsende Debatte für Schlagzeilen. Auslöser ist ein Bericht, dem zufolge Schweizer Behörden wiederholt auf Aufträge an Palantir verzichtet haben sollen, weil Sicherheitsbedenken bestanden. Diese Vorwürfe werfen grundlegende Fragen zur Datenintegrität auf und setzen die Regierung in London unter Druck, die Auswahl ihrer Technologiepartner neu zu bewerten.

Transparenzforderungen treffen sensiblen Nerv

Mehrere britische Abgeordnete fordern klare Richtlinien für staatliche IT-Vergaben. Dabei geht es insbesondere um Datenschutz, digitale Souveränität und die Kontrolle über kritische Infrastrukturen. Dass die Schweiz dem Bericht zufolge mehrfach Nein zu Palantir gesagt hat, verleiht diesen Forderungen zusätzliches Gewicht. Die Frage, ob Softwarelösungen aus den USA ohne Einschränkungen in europäischen Verwaltungen eingesetzt werden sollten, gewinnt an politischer Brisanz. Für Palantir steht damit nicht nur das Image auf dem Spiel, sondern auch die Perspektive auf weitere öffentliche Aufträge. Analysten betonen, dass die politische Diskussion potenziell spürbare Auswirkungen auf die Wachstumsaussichten im staatlichen Sektor haben könnte. Zwar bleibt die Aktie stabil, doch die Kursdynamik wird zunehmend von regulatorischen Unsicherheiten gebremst.

Technologieanbieter geraten unter Beobachtung

Auch Wettbewerber wie Booz Allen Hamilton, Leidos und CACI stehen im Scheinwerferlicht, da sie in ähnlichen Segmenten mit Regierungen zusammenarbeiten. Eine strengere Kontrolle von IT-Vergaben könnte den Wettbewerb verschärfen, aber auch Unternehmen mit hoher Transparenz und nachgewiesener Datensicherheit begünstigen. Die künftige Ausgestaltung staatlicher Prüfprozesse dürfte entscheidend dafür sein, wie sich der Markt für sicherheitskritische Softwarelösungen entwickelt.

Offene Fragen zum weiteren Kurs der Regierungen

Ob und wie europäische Staaten auf die aktuellen Enthüllungen reagieren, bleibt offen. Sollte sich der politische Druck erhöhen, könnten bestehende oder geplante Verträge auf den Prüfstand geraten. Für Investoren stellt sich die Frage, ob Palantir seine Position im öffentlichen Sektor trotz wachsender Bedenken behaupten kann oder ob neue Regularien den Zugang zu sensiblen Ausschreibungen erschweren werden.

Bn-Redaktion/jh
