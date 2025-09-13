Zwischen Hoffnungen und Abstürzen

Das tut sich am deutschen Aktienmarkt 13.09.2025, 15:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild DAX Unternehmen
© Bild von Leonhard Niederwimmer von Pixabay
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich derzeit von zwei Seiten. Während einige Titel mit beeindruckenden Kursentwicklungen und positiven Analysteneinschätzungen glänzen, geraten andere in einen unerwarteten Abwärtssog. Die Nachrichtenlage ist vielschichtig, und die Märkte reagieren mit teils extremen Bewegungen. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen bei einigen der meistdiskutierten deutschen Aktien.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
LPKF Laser & Electronics 7,225 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Nordex 19,38 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
INTERSHOP Communications 1,205 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Bayer 28,09 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 92,90 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
RENK Group 70,60 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Bayer vor der Entscheidung
Bei der Bayer-Aktie mehren sich die Anzeichen für eine größere Kursbewegung. Laut Chartanalysen hat sich das Bollinger-Band stark verengt, was oft ein Hinweis auf eine bevorstehende Volatilität ist. Der Aktienkurs des Leverkusener Konzerns befindet sich an wichtigen Widerstandsmarken, die über eine mögliche Trendwende und ein endgültiges Comeback entscheiden könnten.

Rüstungsaktien im Höhenflug
Der Rüstungssektor sorgt weiterhin für positive Schlagzeilen. Die Hensoldt-Aktie konnte sich stabilisieren und ein technisches Kaufsignal setzen, was sie auf dem Weg zu neuen Allzeithochs sehen lässt. Auch Renk profitiert von einer starken Auftragslage und erhält von Experten weiterhin Kaufempfehlungen. Die Papiere beider Unternehmen werden als vielversprechende Wetten auf die Branche gesehen.

Überraschender Absturz
Ein jähes Ende fand der Aufwärtstrend bei der LPKF Laser-Aktie, die ohne erkennbaren Grund massiv unter Druck geriet. Der Kurs des Tech-Konzerns fiel mit hohem Handelsvolumen auf einen Tiefststand, den er seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Dies verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung am Markt drehen kann.

Analysten sehen weitere Chancen
Auch in anderen Sektoren gibt es positive Signale. Für die Aktien des Windenergie-Spezialisten Nordex und des E-Commerce-Unternehmens Intershop Communications haben Analysten ihre Kaufempfehlungen bestätigt. Die Experten sehen weiterhin Aufwärtspotenzial in diesen Titeln, auch wenn die Kursziele leicht voneinander abweichen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM2GQE
Ask: 3,68
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM2GQE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Hannover Rück: Analysten sehen hier ein Riesen-Potenzial

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP im Rückwärtsgang: Droht der DAX-Konzern-Aktie der Absturz?

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Steht die Korrektur vor dem Abschluss? Deutsche Telekom…

9:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracle – Aktie in Nöten: Folgt der Kursrallye nun ein mächtiger …

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adobe überrascht mit starker Prognose und wachsendem KI-Geschä…

Gestern 19:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Audi in der Kritik, Kurs unter Druck: Audi-Chef attackiert …

Gestern 17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UBS-Empfehlung bringt Bewegung in die Rückversicherungsbranche

Gestern 16:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das hätte nicht passieren dürfen: Vestas – Aktie mit Kursdebakel…

Gestern 14:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer