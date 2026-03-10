Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?
18-Prozent-Absturz

18-Prozent-Absturz

BioNTech-Aktie rutscht ab 10.03.2026, 13:17 Uhr

Symbolbild BioNTech
© BioNTech SE
Der Mainzer Biotech-Riese BioNTech erlebt am Dienstag einen seiner schwersten Börsentage. Eine Kombination aus dem angekündigten Rückzug der Firmengründer und enttäuschenden Geschäftszahlen drückt die Aktie zeitweise um über 18 % ins Minus. Damit notiert das Papier auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr.
Gründer-Ehepaar verlässt das operative Geschäft
Die größte Überraschung für den Markt ist die Nachricht, dass die Firmengründer Ugur Sahin und Özlem Türeci BioNTech spätestens Ende 2026 verlassen werden. Das Ehepaar, das maßgeblich für den Erfolg des mRNA-basierten Corona-Impfstoffs verantwortlich war, plant die Gründung eines neuen, unabhängigen Unternehmens für mRNA-Innovationen der nächsten Generation. Zwar wollen Sahin und Türeci weiterhin als Großaktionäre mit dem Unternehmen verbunden bleiben, doch der Markt wertet den Verlust der wissenschaftlichen Köpfe als erhebliches Risiko für die langfristige Pipeline-Entwicklung.

Milliardenverlust bei hohem Forschungsaufwand
Parallel zum personellen Paukenschlag legte BioNTech die Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs auf 2,87 Milliarden Euro weitete sich der Nettoverlust massiv auf 1,12 Milliarden Euro aus (Vorjahr: -665,3 Mio. Euro). Grund für das Minus sind die weiterhin extrem hohen Investitionen in die Krebsforschung und die Entwicklung neuer Wirkstoffklassen wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). BioNTech befindet sich in einer kostspieligen Übergangsphase weg vom reinen Impfstoff-Anbieter hin zu einem Multi-Produkt-Biotech-Konzern bis zum Jahr 2030.

Aktienanalyse

Schwache Guidance belastet den Kurs zusätzlich
Auch der Ausblick auf das laufende Jahr 2026 konnte die Anleger nicht beruhigen. Das Management erwartet Erlöse zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro. Da gleichzeitig Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro eingeplant sind, droht ein weiteres verlustreiches Jahr. Analysten weisen darauf hin, dass die operative Profitabilität ohne neue Blockbuster-Produkte in weite Ferne rückt.

Fazit für Anleger
Die BioNTech-Aktie steht vor einer ungewissen Zukunft. Mit dem Durchbrechen wichtiger charttechnischer Unterstützungen, wie der Marke bei 81 Euro, hat sich das Bild drastisch verschlechtert. Der Abgang der Gründer entzieht dem Unternehmen einen Teil seiner „Innovations-Prämie“. Anleger sollten vorerst eine Bodenbildung abwarten, da die hohe Cash-Burn-Rate und die personelle Neuausrichtung die Visibilität auf die künftige Wertentwicklung stark einschränken.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
