36 Milliarden für Boeing: Doch Order trifft auf harte Realität

© Bild von Midland Airport auf Flickr
Die Aktie von Boeing (WKN: 850471) notiert aktuell bei 195,90 EUR und hat in den vergangenen Tagen wieder an Dynamik gewonnen. Ein Rekordauftrag von Korean Air über mehrere Dutzend Flugzeuge stützt die Hoffnung auf ein nachhaltiges Comeback. Doch gleichzeitig lasten ungelöste Probleme, wie Gewerkschaftsstreitigkeiten und eine fragile Bilanz, weiter schwer auf dem Konzern.
Rekordauftrag aus Südkorea

Korean Air gab in dieser Woche den größten Auftrag seiner Unternehmensgeschichte bekannt: Insgesamt sollen 103 Flugzeuge bei Boeing bestellt werden, darunter die Modelle 787 und 737 Max. Das Volumen des Deals beläuft sich auf rund 36,2 Milliarden USD, wobei zusätzliche Service- und Wartungsverträge das Paket auf nahezu 50 Milliarden USD ausweiten könnten.
Dieser Auftrag ist nicht nur ein wirtschaftlicher Meilenstein, sondern auch ein geopolitisches Signal: Washington drängt asiatische Airlines verstärkt, US-Produzenten den Vorzug zu geben.

Kursreaktion an der Börse

Die Boeing-Aktie reagierte mit einem Kursplus von etwa 4 % innerhalb von zwei Handelstagen, ehe sie sich bei 195,90 EUR einpendelte. Damit liegt das Papier rund 18 % unter dem Jahreshoch, aber deutlich über den Tiefständen von Frühjahr 2024. Anleger werten den Deal als Beleg dafür, dass Boeing trotz zahlreicher Rückschläge noch immer als verlässlicher Partner im globalen Luftfahrtgeschäft gilt.

Finanzlage weiterhin angespannt

Doch die glänzenden Schlagzeilen können nicht über die Herausforderungen hinwegtäuschen. Im zweiten Quartal 2025 meldete Boeing einen Umsatz von 22,1 Milliarden USD, was zwar einem Zuwachs von 8 % entspricht, aber erneut einen Nettoverlust von 789 Millionen USD beinhaltete.
Die Nettoverschuldung liegt weiterhin bei über 50 Milliarden USD – ein Erbe der Pandemie und der 737-Max-Krise. Analysten warnen, dass Boeing trotz neuer Aufträge mindestens zwei bis drei Jahre brauchen dürfte, um wieder nachhaltig profitabel zu werden.

Streiks und Produktionsrisiken

Hinzu kommt die angespannte Lage mit den US-Gewerkschaften. Aktuell laufen Tarifverhandlungen ohne nennenswerten Fortschritt. Die Gefahr eines längeren Streiks ist real, was die Produktion empfindlich stören könnte. Schon heute kämpft Boeing mit Lieferengpässen bei Zulieferern wie Spirit AeroSystems und anhaltenden Qualitätsproblemen. Jede Verzögerung beim Korean-Air-Auftrag könnte die erhoffte Wende gefährden.

Strategische Chancen

Trotz dieser Risiken ist der Großauftrag ein wichtiger Meilenstein. Er zeigt, dass Boeing im Wettbewerb mit Airbus weiterhin konkurrenzfähig ist. Airbus hatte 2025 bisher Aufträge über knapp 400 Flugzeuge verbuchen können, während Boeing mit dem koreanischen Deal aufholen will. Gelingt es dem Konzern, die Produktion zu stabilisieren und Gewerkschaftskonflikte zu lösen, könnte die Aktie mittelfristig wieder Kursniveaus von über 220 EUR erreichen.

Community-Stimmung

Im Forum reagieren Anleger mit gemischten Gefühlen. Einige feiern den Milliardenauftrag als „Beweis für Boeings Comeback“ und sehen die aktuelle Kursregion als attraktive Einstiegsgelegenheit. Andere bleiben skeptisch: „Solange die Schulden so hoch sind und Streiks drohen, bleibe ich draußen“, schreibt ein Nutzer.
Die Diskussionen zeigen, dass Anleger zwischen Hoffnung auf eine Trendwende und Sorge über die strukturellen Probleme schwanken.

Bn-Redaktion/pl
