75 Milliarden Dollar

Elon Musk plant den größten Börsengang aller Zeiten 06.04.2026, 18:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

75 Milliarden Dollar: Elon Musk plant den größten Börsengang aller Zeiten
© Foto von SpaceX auf Unsplash
Elon Musk stellt die Weichen für den nächsten großen Umbruch an den Finanzmärkten. Während Tesla bereits zu den bekanntesten Aktien zählt, rückt nun auch SpaceX in den Fokus der Investoren. Der geplante Börsengang könnte die Kräfteverhältnisse im Tech-Sektor nachhaltig verändern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 211,62 USD +0,88 % UTP Consolidated
Tesla 364,27 USD +1,02 % UTP Consolidated

Elon Musk treibt parallel mehrere Großprojekte voran und rückt dabei zunehmend Tesla und SpaceX gemeinsam in den Fokus. Während Tesla an der Börse etabliert ist, könnte SpaceX nun den nächsten historischen Schritt gehen. Der geplante Börsengang zeigt, wie eng Musks Imperium mittlerweile verzahnt ist.

Gigantische Bewertung im Visier
SpaceX steuert auf einen Börsengang mit einer Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar zu und will dabei 75 Milliarden Dollar erlösen. Bereits im Juni könnte dieser Schritt erfolgen. Damit würde eine neue Dimension für Tech-Börsengänge erreicht. Für die Märkte entsteht ein Signal, wie hoch Investoren die Zukunft der Raumfahrt bewerten.

Machtfaktor Musk wächst weiter
Elon Musk hält mehr als 40 Prozent an SpaceX und kontrolliert das Unternehmen über Aktien mit erweiterten Stimmrechten. Sein Vermögen wird aktuell auf rund 460 Milliarden Dollar geschätzt. Der Börsengang dürfte diese Bewertung deutlich transparenter machen. Zugleich nutzt Musk seinen Einfluss: Banken sollen verpflichtet worden sein, jährlich zweistellige Millionenbeträge für den KI-Chatbot Grok auszugeben, um am IPO (Börsengang ) beteiligt zu sein.

Boombranche Raumfahrt
Die wirtschaftliche Dynamik im All nimmt deutlich zu. SpaceX plant Umsätze von 15 Milliarden Dollar in diesem Jahr und zwischen 22 und 24 Milliarden Dollar bis 2026. Wachstumstreiber sind unter anderem Starlink, staatliche Aufträge und neue Projekte wie Rechenzentren im Weltraum. Damit entsteht ein Milliardenmarkt, der zunehmend auch andere Branchen beeinflusst.

Neue Konkurrenz setzt Musk unter Druck

Trotz der starken Position von SpaceX verschärft sich der Wettbewerb. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos baut eigene Kapazitäten in der Raumfahrt aus und verfolgt ähnliche ambitionierte Ziele. Der zunehmende Konkurrenzdruck könnte Innovationen beschleunigen, gleichzeitig jedoch die Gewinnmargen belasten. Für Investoren wird es entscheidend sein, die richtigen Akteure auszuwählen.

Tesla und weitere Profiteure im Blick
Tesla bleibt ein zentraler Bestandteil von Musks Unternehmensstruktur und dient weiterhin als börsennotierter Anker. Die Bewertung orientiert sich hier direkt am Aktienkurs, während SpaceX bislang privat ist. Darüber hinaus könnten auch andere börsennotierte Unternehmen profitieren – etwa aus den Bereichen Satellitentechnik, Infrastruktur oder Rüstung. Der geplante Börsengang wirkt somit als Impulsgeber für mehrere Sektoren gleichzeitig.

 

Bn-Redaktion/ar
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