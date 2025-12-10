Abschluss!
Sprott zieht durch - und der Markt sollte aufwachen!
Anzeige
Airbus zieht Boeing davon

CEO warnt vor verfrühter Euphorie 10.12.2025, 10:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus zieht Boeing davon: CEO warnt vor verfrühter Euphorie
© Symbolbild von Moritz Mentges auf Unsplash
Die Aktie von Airbus notiert aktuell bei 194 EUR und zeigt sich bemerkenswert stabil, obwohl der Luftfahrtmarkt stark in Bewegung ist. Der November brachte beeindruckende Auslieferungszahlen, neue Signale aus China und ambitionierte Zukunftspläne für ein völlig neues Flugzeugdesign. Zugleich warnt der CEO vor einem möglichen Sieg Boeings im Gesamtjahres-Orderrennen. Anleger stehen erneut vor der Frage: Wie robust ist die Airbus-Story wirklich?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 194,59 EUR -0,31 % Lang & Schwarz
Boeing 172,64 EUR +0,10 % Lang & Schwarz

Auslieferungsschub im November – Airbus hängt Boeing klar ab

Die neuesten Zahlen zeigen ein deutliches Bild: Airbus lieferte im November 72 Flugzeuge aus, während Boeing nur auf 44 Jets kam – ein Minus von 17 % gegenüber dem Vormonat bei den Amerikanern.
Dieser Abstand unterstreicht die operative Stärke von Airbus in einem schwierigen globalen Umfeld.

Besonders die A320neo-Familie bleibt der Absatzmotor, unterstützt durch weiterhin starken Nachholbedarf nach der Pandemie und zunehmender Nachfrage nach effizienten Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen.
Die Auslieferungsdominanz spiegelt sich auch im Jahresverlauf wider: Airbus liegt deutlich vor Boeing – ein psychologisch wichtiger Vorteil für Investoren.

Order-Rennen: CEO rechnet mit Boeing-Sieg – überraschender Realismus

Trotz des klaren Auslieferungsvorteils zeigte sich Airbus-CEO Guillaume Faury überraschend zurückhaltend und erklärte, Boeing werde 2025 voraussichtlich das Order-Rennen gewinnen.
Diese Einschätzung irritiert auf den ersten Blick, gehört aber bei genauer Betrachtung zur strategischen Kommunikation:
Airbus kämpft weiterhin mit Kapazitätsengpässen und muss bereits neue Bestellungen weit in die Zukunft datieren. Boeing hingegen profitiert von einem Nachholeffekt nach früheren Produktionsproblemen.
Für Anleger bedeutet dies kein strukturelles Problem, sondern eher ein Hinweis, dass Airbus seine Bücher nicht überhitzen will.

Zukunftsjet vorgestellt – Blended Wing Body als radikale Designvision

Ein Highlight der Woche ist die Ankündigung von Airbus, langfristig auf Blended-Wing-Body-Konzepte setzen zu wollen.
Dieses futuristische Layout eines Passagierflugzeugs verspricht:
– bis zu 20–30 % Effizienzgewinn,
– flexibilisierte Kabinenlayouts,
– niedrigere Betriebskosten.

Zwar handelt es sich noch um Konzeptstudien, doch die Ansage ist klar: Airbus will technologisch vorweggehen und den Energiemarkt der Zukunft aktiv mitgestalten – ein Thema, das in die Klimastrategien vieler Airlines passt und langfristig erheblichen Umsatz generieren könnte.

China signalisiert Freigabe – wichtiger Schritt für das A320-Programm

Eine für den Markt besonders relevante Nachricht: China hat Airbus grünes Licht für die Auslieferung bestimmter Jets gegeben, auch wenn ein neuer Großauftrag noch aussteht.
Dieser Schritt ist bedeutsam, weil China für Airbus einer der wichtigsten Wachstumsmärkte ist und zeitweise geopolitisch bedingt blockiert schien.

Die Freigabe stärkt nicht nur die Produktionsplanung, sondern auch die politische und wirtschaftliche Position des Konzerns im größten Luftfahrtmarkt der kommenden Jahrzehnte.

Analysten bleiben positiv – JPMorgan sieht Airbus weiter auf der Kaufseite

Mehrere Analystenhäuser, darunter JPMorgan, behalten Airbus auf der Kaufliste.
Begründet wird dies vor allem mit: der hohen Visibilität des Auftragsbestands, dem stabilen Margenprofil, der starken Nachfrage nach Kurz- und Mittelstreckenflotten und der Innovationspipeline in Richtung emissionsärmerer Jets.
Der Kurs von 194 EUR gilt vielen als angemessen, mit mittelfristigem Potenzial nach oben.

Fazit – Airbus bleibt ein Schwergewicht mit klarer Perspektive

Der Konzern zeigt sich operativ stark, innovativ und strategisch gut positioniert. Auslieferungsrekorde, China-Signale und neue Jet-Konzepte bieten Rückenwind. Gleichzeitig mahnt der Order-Vergleich mit Boeing, dass die Branche zyklisch bleibt und Erfolge kein Selbstläufer sind. Die entscheidende Frage lautet: Kann Airbus seine Kapazitäten schneller ausbauen, um die enorme Nachfrage auch langfristig zu bedienen?

Community-Stimmung

In den Anlegerforen herrscht überwiegend Optimismus. Viele sehen Airbus als „Ruhepol“ im Industriebereich und loben die starke November-Performance. Skeptiker weisen auf Engpässe in der Fertigung und mögliche weitere Verzögerungen im Zuliefernetz hin. Besonders im Fokus steht die 200-Euro-Marke, die als psychologisch wichtige Barriere gilt.
Der Tenor: Airbus liefert – die Frage ist nur, wie lange die Branche noch im Aufwind bleibt.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH9WX5
Ask: 0,92
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VH3MBU
Ask: 2,79
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH9WX5 VH3MBU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Das ist gar nicht gut: TUI – Aktie nach Zahlen stark unter Druck

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nicht zu stoppen: Das Mega-Comeback läuft. Die nächsten …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden für Metsera & Fosun: Pfizers Schicksalsjahre beginnen

11:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dividende zurück, Ausblick schwach: TUI bleibt ein Fall für Mutige…

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Radikaler Schwenk mitten im KI-Boom – Thiel verkauft sämtliche…

Gestern 16:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia fällt weiter, doch Analysten wittern neue Chancen: Vonovia …

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vor den Zahlen steigt die Spannung im Techsektor: Oracle vor Bilanz…

Gestern 15:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wagt sich vor der Fed aus der Deckung: Deutsche Bank – Aktie …

Gestern 11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer