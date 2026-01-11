Anzeige
Alibaba im Aufwind

Die Aktien der Alibaba Group haben deutlich zugelegt, beflügelt von Berichten, wonach der Tech-Gigant bald Zugriff auf Nvidias H200-Chips erhalten könnte. In Hongkong kletterte das Papier in der Spitze um 4,8 % – der stärkste Anstieg seit Ende November. Hintergrund sind Pläne der chinesischen Regierung, den Import dieser KI-Prozessoren möglicherweise noch in diesem Quartal zu genehmigen.
Branchenweiter Optimismus
Die Aussicht auf eine technologische Aufrüstung sorgte im gesamten chinesischen Tech-Sektor für gute Laune. Neben Alibaba verzeichneten auch andere KI-fokussierte Unternehmen wie Kuaishou Technology und JD.com Kursgewinne von jeweils mehr als 4 %. Analysten wie Vey-Sern Ling von der Union Bancaire Privee werten die mögliche Zulassung der Chips für den heimischen Markt als klares Kaufsignal, da sie die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Cloud- und KI-Anbieter massiv stärken würde.

Wettlauf mit den USA
Der Zugang zu leistungsfähigen Halbleitern ist für Chinas Tech-Konzerne essenziell, um ihre KI-Modelle weiterzuentwickeln und den Anschluss an US-Rivalen wie OpenAI nicht zu verlieren. Der H200 gilt zwar als Chip einer älteren Generation, wurde jedoch von der Trump-Administration für den Export nach China freigegeben. Der Verkauf modernster Hochleistungsprozessoren bleibt aus Gründen der nationalen Sicherheit weiterhin durch US-Sanktionen beschränkt.

Alibaba als Hauptprofiteur
Alibaba gilt als der investitionsfreudigste chinesische Konzern im Bereich KI-Infrastruktur. Eine gesicherte Chip-Versorgung würde insbesondere der Cloud-Sparte neuen Schub verleihen. Dies kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Die Aktie hatte seit ihrem Hoch Anfang Oktober mehr als 20 % verloren, belastet durch Sorgen um das Kerngeschäft im E-Commerce und striktere Regulierungen beim Live-Streaming.

Großbestellung in Aussicht
Wie ernst es Alibaba meint, zeigen interne Berichte: Der Konzern soll Nvidia bereits signalisiert haben, mehr als 200.000 Einheiten des H200 abnehmen zu wollen. Diese massive Investition unterstreicht den Willen des Unternehmens, seine technologische Basis trotz geopolitischer Hürden aggressiv auszubauen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
