26.08.2025, 13:54 Uhr

Anleger zweifeln an Xiaomis Autotraum: Wachstum ja, Gewinne nein
© Bild von JustAnotherCarDesigner auf Wikimedia Commons
Die Aktie von Xiaomi notiert aktuell bei 5,887 EUR. Der chinesische Elektronik- und Smartphone-Riese überzeugt zwar mit steigenden Umsätzen, doch das ehrgeizige Vorhaben, in die Elektromobilität einzusteigen, wirft Fragen nach Rentabilität und strategischer Fokussierung auf. Anleger schwanken zwischen Euphorie über wachsende Smartphone-Verkäufe und Skepsis angesichts hoher Kosten im Automobilgeschäft.
Smartphone-Sparte bleibt Wachstumstreiber

Xiaomi konnte im zweiten Quartal 2025 seine Umsätze um rund 30,5 % steigern und erzielte mit knapp 16 Milliarden USD einen neuen Rekord. Besonders stark war die Nachfrage im Heimatmarkt China, wo sich das Unternehmen in der Smartphone-Liga wieder stabil auf Platz drei hinter Apple und Samsung positionieren konnte. Auch die weltweiten Verkäufe im Vorfeld der asiatischen Festivalseason zeigen robustes Wachstum: Analysten erwarten bis Jahresende zweistellige Zuwachsraten.

Elektroauto-Offensive mit Fragezeichen

Parallel investiert Xiaomi massiv in sein E-Auto-Projekt. Das Unternehmen plant den europaweiten Launch seiner Modelle ab 2026 und möchte mit Preisen unterhalb der Tesla- und BYD-Konkurrenz Marktanteile erobern. Im zweiten Quartal konnten bereits mehrere tausend Fahrzeuge ausgeliefert werden – ein Anfang, der aber nicht profitabel ist. Branchenexperten verweisen darauf, dass die Automobilsparte aktuell nur Kosten verursacht: Xiaomi verbrennt nach Schätzungen pro Fahrzeug noch über 10.000 USD, ähnlich wie Tesla in den frühen Jahren.

Belastung für die Bilanz

Der Umsatzsprung im Smartphone-Geschäft verdeckt nicht, dass die Profitabilität leidet. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Nettogewinn bei lediglich 1,1 Milliarden USD, was einer Marge von nur 6,8 % entspricht. Ohne die hohen Investitionen ins Automobilgeschäft könnte Xiaomi deutlich bessere Zahlen vorweisen. Die Nettoverschuldung bleibt mit rund 12 Milliarden USD hoch, da Forschung, Batterietechnologie und Infrastruktur für die Autoproduktion enorme Summen verschlingen.

Strategischer Vorteil: Das Ökosystem

Dennoch sehen Befürworter Chancen. Xiaomi verfügt über ein globales Ökosystem aus mehr als 600 Millionen aktiven Nutzern, die über Smartphones, Wearables und Smart-Home-Produkte miteinander verbunden sind. Dieses Netzwerk könnte ein Türöffner sein, um auch das Auto als „rollendes Smart Device“ zu positionieren. Die Vision: Kunden sollen nahtlos zwischen Handy, Smartwatch und Auto interagieren. Damit versucht Xiaomi, sich von Tesla und BYD abzusetzen.

Marktreaktionen und Kursentwicklung

Der Aktienkurs spiegelt die Unsicherheit wider. Mit 5,887 EUR liegt das Papier nahe am Jahrestief. Anleger sorgen sich, dass das Auto-Abenteuer den profitablen Smartphone-Kern gefährdet. Einige Analysten sehen kurzfristig Potenzial bis 6,50 EUR, warnen jedoch vor einer Korrektur, falls die Verluste im Autogeschäft weiter steigen.

Community-Stimmung

Im Forum sind die Meinungen gespalten. Viele Nutzer loben Xiaomis Innovationskraft und ziehen Parallelen zu Teslas schwierigen Anfangsjahren. „Wer an die E-Mobilität glaubt, muss jetzt kaufen“, schreibt ein Optimist. Andere kritisieren den hohen Kapitalbedarf und sprechen von einem „Milliardengrab“, das die Aktie auf Jahre belasten könnte.
Der Tenor: Während die einen auf die Smartphone-Stärke und Ökosystem-Power setzen, fürchten andere, dass Xiaomis Autotraum zur Belastung für Aktionäre wird.

Bn-Redaktion/pl
