Arm Holdings überrascht positiv: Starke Zahlen machen der Aktie Beine

Der britische Chip-Designer Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (05. November) die aktuellen Quartalszahlen vor. Die Zahlen selbst fielen überraschend stark aus. Da auch der Ausblick auf das laufende Quartal zu gefallen wusste, legte die Aktie im Anschluss deutlich zu. In der Vergangenheit gab es bei Quartalsberichten von Arm Holdings hin und wieder negative Überraschungen, doch dieses Mal passte alles zusammen.
Arm Holdings übertrifft die Erwartungen

Arm Holdings legte die Finanzergebnisse für das 2 .Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. September 2025) des Fiskaljahres 2026 vor. Der Technologiekonzern gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,135 Mrd. US-Dollar an, nach 0,844 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das knackige Plus in Höhe von 34 Prozent kam unter den Marktakteuren gut an. Arm Holdings profitierte nicht zuletzt vom anhaltenden KI-Boom. 

Arm Holdings veröffentlichte darüber hinaus einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 238 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,22 US-Dollar), nach 107 Mio. US-Dollar (EPS 0,10 US-Dollar) im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde vom Chipdesigner mit 417 Mio. US-Dollar vermeldet. Das entspricht einem EPS in Höhe von 0,39 US-Dollar. Im entsprechenden Vergleichsquartal lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn noch bei 317 Mio. US-Dollar  bzw. bei einem EPS von 0,30 US-Dollar. Der free cash flow (non-GAAP) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 411 Mio. US-Dollar veröffentlicht, nach einem negativen free cash flow in Höhe von -65 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Überraschend positiver Ausblick auf das laufende Quartal

Ein überraschend positiver Ausblick auf das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 rundete den Quartalsbericht ab. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz in einer Spanne von 1,22 Mrd. US-Dollar bis 1,23 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,37 US-Dollar und 0,45 US-Dollar prognostiziert. 

Zusammengefasst 

Die Aktie (WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker-Symbol: O9T) befindet sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation. Der obere Chart verdeutlicht das eindrucksvoll. Der Kursverlauf von Arm Holdings wird im Bereich von 180 US-Dollar von einem markanten Widerstandscluster dominiert. Zuletzt verzeichnete die Aktie einen Rücksetzer auf 160 US-Dollar. Im Zuge der Zahlen drehte die Aktie wieder nach oben ab. Ein Ausbruch über die 180 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 200 US-Dollar auslösen. Bei einem Rücksetzer unter die 160 US-Dollar würde hingegen ein Test der 140 US-Dollar drohen. 

Bn-Redaktion/mt
