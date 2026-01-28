Geopolitische Spannungen:
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
28.01.2026, 11:20 Uhr

ASML-Aktie lässt es krachen: Zahlen und Ausblick überzeugen
© ASML / Bart van Overbeeke, 2018
Starke Zahlen für das 4. Quartal 2025 und ein mindestens genauso starker Ausblick verhelfen der ASML-Aktie zur Stunde zu einem kräftigen Kursanstieg. Die Aktie machte ohnehin in den letzten Wochen einen bärenstarken Eindruck. Was ist nach dem Kursanstieg jetzt noch drin für die Aktie?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.290,80 EUR +6,45 % Tradegate

ASML überrascht mit starken Zahlen – Aktie lässt es krachen

Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an. ASML verzeichnete im 4. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 9,718 Mrd. Euro, nach 7,516 Mrd. Euro im 3. Quartal 2025. ASML wies dabei einen Nettogewinn in Höhe von 2,840 Mrd. Euro aus, nach 2,125 Mrd. Euro im Vorquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 7,35 Euro, nach einem EPS in Höhe von 5,49 Euro im 3. Quartal 2025. Die Bruttomarge legte von 51,6 Prozent im 3. Quartal 2025 auf nun 52,2 Prozent im 4. Quartal 2025 zu. Die Auftragseingänge stiegen im Vergleich zum Vorquartal kräftig an. Mit 13,158 Mrd. Euro lagen die Auftragseingänge im 4. Quartal 2025 deutlich über denen des 3. Quartals 2025 mit 5,399 Mrd. Euro. 

Ausblick auf das 1. Quartal 2026 sorgt für Kaufstimmung

ASML erwartet im 1. Quartal 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 8,2 Mrd. Euro bis 8,9 Mrd. Euro. Die Bruttomarge wird zwischen 51 Prozent und 53 Prozent liegend prognostiziert.

ASML Holding Aktienchart

Die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) bestach in den letzten Wochen durch einen unbändigen Aufwärtsdrang. Gleich zu Jahresbeginn knackte die Aktie den psychologisch relevanten Widerstandsbereich von 1.000 Euro. Das setzte offenkundig enorme Kräfte frei. Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltete seine Wirkung. Mit den starken Zahlen im Rücken setzte die Aktie den Kursbereich von 1.300 Euro unter Druck. Ob des exponierten Kursniveaus muss verstärkt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese sollten möglichst eng begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 1.000 Euro ist unter allen Umständen zu verhindern. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Nach der Zahlenveröffentlichung durch ASML bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die ASML-Aktie. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 1.300 Euro. Etwas zurückhaltender in der Bewertung sind nach wie vor die Analysten von Jefferies. Sie bestätigten ihr Votum „hold“ und das Kursziel von 1.020 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
