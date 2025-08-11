Desert Gold:
Zahlen untermauern das Potential
Anzeige
Bitcoin vor neuem Rekord

Warum Großinvestoren jetzt in Krypto flüchten 11.08.2025, 16:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Bitcoin
© Bild von MichaelWuensch von Pixabay
Der Bitcoin-Kurs steht kurz vor einem neuen Allzeithoch. Der Grund für den aktuellen Höhenflug: Immer mehr Großinvestoren und Unternehmen entdecken Kryptowährungen als attraktive Anlagemöglichkeit. Die steigende Nachfrage von institutionellen Anlegern treibt nicht nur den Bitcoin-Preis in die Höhe, sondern beflügelt den gesamten Kryptomarkt. Auch Ether profitiert von diesem Trend und erreicht den höchsten Stand seit Ende 2021.

Institutioneller Appetit treibt den Markt an
Der Haupttreiber für die Rallye ist der wachsende Appetit von institutionellen Anlegern. Sogenannte Digital-Asset-Treasury-Unternehmen haben bereits einen Bitcoin-Bestand im Wert von 113 Milliarden Dollar angehäuft. Auch in Ether sind bereits 13 Milliarden Dollar geflossen.

Analysten sehen in den institutionellen Zuflüssen in Unternehmens-Treasuries und US-Spot-ETFs den entscheidenden Faktor für den Aufschwung. Hinzu kommt ein Wandel in der Anlegerstimmung, der durch neue US-Zölle auf Goldimporte ausgelöst wurde.

Bitcoin als Alternative zu Gold
Im aktuellen Marktumfeld sehen viele Investoren Bitcoin zunehmend als Alternative zum Edelmetall. Während Gold mit Lieferengpässen und politischen Risiken zu kämpfen hat, gewinnt Bitcoin als grenzenloses und zollfreies Wertaufbewahrungsmittel an Bedeutung.

Der Weg zum Rekord und darüber hinaus
Der Bitcoin-Kurs stieg zuletzt um 3,3 Prozent auf über 122.000 Dollar, womit das bisherige Allzeithoch von 123.205 Dollar nur noch in greifbarer Nähe ist. Sollte das Momentum nachlassen, liegt die nächste wichtige Unterstützung bei 116.000 Dollar. Auch der Ether-Kurs schoss über das Wochenende auf 4.300 Dollar und konnte damit den höchsten Stand seit Dezember 2021 verbuchen.

Aktienanalyse

Optionsmarkt spiegelt Optimismus wider
Die positive Marktstimmung zeigt sich auch im Optionshandel. Bei Ether-Optionen liegt der Put-Call-Ratio bei 0,40, was eine starke Vorliebe für Call-Optionen unterstreicht. Die meisten Call-Optionen mit einem Verfallsdatum im Dezember haben einen Ausübungspreis von 6.000 Dollar. Derivate-Experten bestätigen, dass die Positionierung bei Bitcoin und Ether stark auf Calls für September und Dezember ausgerichtet ist. Dies steht im Einklang mit den Erwartungen an die makroökonomische Entwicklung und die weitere Annahme von Kryptowährungen im traditionellen Finanzsystem.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Versteckte Dividendenperle: 9,8% Rendite und Wachstum gegen den …

17:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eckert & Ziegler-Aktie nach Höhenflug auf dem Bremspedal: Neue …

17:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Kapitalerhöhung: Ørsted unter Handlungsdruck

15:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden an Washington: NVIDIA und AMD mit 15 % China-Abgabe

15:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novartis punktet klinisch: Positive Studiendaten treiben Kurs

14:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CATL-Minenstopp: Lithiumpreis schießt in die Höhe

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank: Aktienboom trotz Rekord-Staatsschulden

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Salzgitter AG: Stahlkrise drückt tief ins Minus

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer