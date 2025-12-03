Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermögenswerten

Boeing-Aktie tiefer: FTC verlangt Veräußerung von Spirit-Vermögenswerten: Die US-Regulierungsbehörde Federal Trade Commission (FTC) verlangt von Boeing im Zuge der Übernahme von Spirit Aerosystems den Verkauf von Vernögenswerten.
© Bild von Albert Jaime Casanova auf Pixabay
Die geplante Übernahme von Spirit Aerosystems durch Boeing gerät ins Stocken. Die US Wettbewerbsbehörde FTC fordert den Verkauf mehrerer Unternehmensteile, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen – ein Signal, das an der Börse für Unruhe sorgt.
US Behörde fordert Verkauf von Airbus bezogenen Bereichen

Die Federal Trade Commission verlangt im Zuge der Übernahme, dass Boeing jene Geschäftsbereiche von Spirit veräußert, die bislang Komponenten an Airbus liefern. Betroffen ist unter anderem das malaysische Werk in Subang, das auf Strukturbauteile für Flugzeuge spezialisiert ist. Zusätzlich soll sichergestellt werden, dass Spirit auch nach der Übernahme weiterhin Rumpfteile und andere Komponenten an Wettbewerber im militärischen Bereich liefert.

Airbus wird voraussichtlich selbst als Käufer der betroffenen Produktionslinien auftreten. Das Gesamtvolumen der Übernahme beläuft sich auf rund 4,7 Milliarden US Dollar. Bereits im Oktober hatte die Europäische Kommission der Transaktion unter Auflagen zugestimmt.

Eingeschränkter Spielraum für Boeing Strategen

Die Auflagen der FTC schränken Boeings Spielraum deutlich ein. Der Konzern hatte sich von der Wiedereingliederung seines ehemaligen Zulieferers mehr Kontrolle über Qualität und Lieferzeiten versprochen. Doch durch die erzwungene Abgabe zentraler Einheiten an Airbus wird dieses Ziel nur noch eingeschränkt erreichbar sein. Gleichzeitig bleiben die erhofften Synergien unsicher. Analysten verweisen auf mögliche Störungen in der Lieferkette sowie auf steigende Integrationskosten. Auch die Marktstellung gegenüber Airbus könnte sich durch die neuen Eigentumsverhältnisse bei wichtigen Zulieferteilen verschieben.

Börsenreaktion und Branchensignal

Die Boeing Aktie reagierte umgehend auf die Nachricht und verlor im Tagesverlauf deutlich an Wert. Anleger bewerten die regulatorischen Eingriffe als Belastung für den Deal, der ursprünglich als strategischer Schritt zur Stärkung der zivilen Luftfahrtsparte gedacht war. Die Entscheidung der FTC zeigt zudem, dass auch auf dem US Markt Zusammenschlüsse in der Luftfahrtindustrie nicht ohne Weiteres durchgewunken werden. Besonders dann nicht, wenn europäische Wettbewerber betroffen sind und die Gefahr einer Marktverzerrung besteht.

Bleibt Boeing Herr über die eigene Lieferkette

Nun steht Boeing vor einer zentralen Herausforderung: Kann der Konzern trotz der Auflagen seine Produktionsprozesse optimieren und die Kontrolle über kritische Komponenten zurückgewinnen? Und wie positioniert sich Airbus in einem neu geordneten Zulieferermarkt, der von regulatorischen Eingriffen geprägt ist?

Bn-Redaktion/jh
