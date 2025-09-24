Boeing bei 183 €

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst
Die Boeing-Aktie notiert derzeit bei 183,17 EUR und bleibt für Investoren ein hochdynamisches, aber risikobehaftetes Investment. Nach Monaten der Unsicherheit konnte der Flugzeugbauer zuletzt durch eine Einigung mit der Gewerkschaft IAM im Verteidigungssegment sowie durch eine neue Partnerschaft mit Palantir positive Schlagzeilen liefern. Gleichzeitig belasten Produktionsprobleme und mögliche Verzögerungen beim Prestigeprojekt 777X weiterhin das Vertrauen der Märkte.
Gewerkschaftseinigung schafft kurzfristige Stabilität

Ein entscheidender Schritt gelang Boeing in der vergangenen Woche: Die streikenden Gewerkschaftsmitglieder der International Association of Machinists (IAM) stimmten einem neuen Vertrag zu. Damit werden die Arbeitsniederlegungen im Verteidigungsbereich beendet, die seit Monaten für Produktionsausfälle und steigende Kosten gesorgt hatten. Der Vertrag sieht moderate Lohnerhöhungen und erweiterte Sozialleistungen vor – für Boeing zwar mit höheren Personalkosten verbunden, aber gleichzeitig ein wichtiger Schritt, um die Lieferketten im Rüstungsbereich wieder zu stabilisieren.

Palantir-Partnerschaft als Signal für digitale Transformation

Positiv aufgenommen wurde auch die Nachricht über eine strategische Kooperation mit Palantir. Boeing will mit der Analyse- und KI-Software des US-Tech-Unternehmens seine Produktionsprozesse effizienter gestalten und die Wartung seiner Flugzeuge verbessern. Analysten sehen hierin eine Chance, die operative Performance langfristig zu steigern – ein Bereich, in dem Boeing zuletzt durch Qualitätsprobleme und Lieferengpässe stark unter Druck geraten war.

777X: Verzögerungen bleiben ein Bremsklotz

Ein Dauerthema für Investoren bleibt der Langstreckenjet 777X, dessen Auslieferung ursprünglich für 2020 geplant war, inzwischen aber frühestens 2026 realistisch erscheint. Boeing-CEO Kelly Ortberg deutete kürzlich an, dass es erneut zu Verzögerungen kommen könnte, da Zulassungsprozesse strenger als erwartet verlaufen. Für Airlines, die dringend neue Großraumflugzeuge benötigen, ist dies ein Rückschlag. Für Boeing bedeutet es anhaltend gebundenes Kapital und schwache Einnahmen in einem wichtigen Segment.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit einem aktuellen Kurs von 183,17 EUR liegt Boeing rund 35 % unter seinem Fünfjahreshoch. Der Börsenwert beträgt knapp 110 Milliarden USD. Analysten sind geteilter Meinung: Während einige den Wert bei einem KGV von rund 32 für ambitioniert halten, verweisen andere auf das langfristige Erholungspotenzial im zivilen Luftfahrtgeschäft. Insbesondere die steigende Nachfrage nach Mittelstreckenflugzeugen könnte Boeing in den kommenden Jahren Rückenwind geben, vorausgesetzt, die Qualitätsprobleme werden nachhaltig gelöst.

Ausblick

Kurzfristig könnte die Aktie durch die Stabilisierung im Verteidigungsbereich und die Kooperation mit Palantir profitieren. Mittel- bis langfristig bleibt der Erfolg jedoch an die Fähigkeit des Konzerns gekoppelt, das 777X-Programm und die Lieferprobleme bei der 737 MAX in den Griff zu bekommen. Analysten sehen Kursziele zwischen 160 und 210 EUR, je nach Szenario.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht eine gespaltene Stimmung. Optimisten betonen, dass die Einigung mit der Gewerkschaft und die Partnerschaft mit Palantir „ein neues Kapitel einleiten“ könnten. Einige Anleger sehen bei Kursen um 180 Euro eine „spannende Einstiegsgelegenheit“. Skeptiker hingegen warnen, dass „Boeing noch lange nicht über den Berg“ sei. Besonders die Unsicherheit um die 777X sorgt für Diskussionen – viele halten den Jet für entscheidend, um langfristig mit Airbus mithalten zu können.

Bn-Redaktion/pl
