Anzeige
+++Absoluter Volltreffer! Wir hatten den richtigen Riecher! Gestern + 212 % Kursgewinn nach dieser Hammermeldung!+++
Boeing plant Nachfolger für 737 Max

Aktie bei 182 € 30.09.2025, 16:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Boeing plant Nachfolger für 737 Max: Aktie bei 182 €
© Symbolbild von Nikos Koutoulas
Die Boeing-Aktie notiert aktuell bei 182 EUR und steht wieder verstärkt im Rampenlicht der Märkte. Grund ist ein Projekt, das die Zukunft des Unternehmens prägen könnte: Boeing hat mit der Entwicklung eines Nachfolgers für die 737 Max begonnen. Nach Jahren voller Rückschläge setzt der US-Flugzeugbauer damit auf einen symbolischen wie wirtschaftlichen Neuanfang.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Boeing 181,89 EUR -1,76 % Baader Bank

Kurslage und Marktstellung

Mit 182 EUR bewegt sich die Boeing-Aktie rund 12 % unter ihrem 12-Monats-Hoch, gleichzeitig jedoch fast 30 % über dem Jahrestief. Diese Spanne verdeutlicht die Unsicherheit der Anleger. Während Airbus seinen Marktanteil bei Narrow-Body-Jets auf knapp 60 % ausbauen konnte, liegt Boeing bei unter 40 % – ein schmerzhafter Rückstand in einem Segment, das für den größten Teil des weltweiten Flugzeugbedarfs verantwortlich ist.

Der 737-Max-Nachfolger

Die 737 Max gilt als Symbol für Boeings schwierigste Phase der letzten Jahrzehnte. Zwei Abstürze und eine weltweite Flugverbotsphase von 20 Monaten kosteten das Unternehmen Milliarden – allein die Entschädigungen summierten sich auf über 20 Milliarden USD. Nun soll ein völlig neues Narrow-Body-Flugzeug entwickelt werden, um Airbus im A320neo-Segment wieder ernsthaft Konkurrenz zu machen. Laut Medienberichten hat Boeing bereits erste Designarbeiten begonnen, Details zum Triebwerkshersteller und Zeitplan sind jedoch noch offen.

Ein möglicher Rollout könnte nach Schätzungen frühestens in den 2030er Jahren erfolgen. Analysten sind sich einig: Gelingt Boeing ein technologischer Sprung – etwa bei Treibstoffeffizienz oder nachhaltigen Antrieben – könnte das den Marktanteil erheblich verschieben.

Analysteneinschätzungen

Barron’s meldete zuletzt, dass ein führender Analyst die Aktie hochgestuft hat – vor allem wegen der strategischen Neuausrichtung. Die Entwicklung eines neuen Flugzeugs signalisiere Investoren, dass Boeing aus der Defensive heraus will. Dennoch warnen Experten vor den hohen Kosten: Ein solches Programm könnte 15 bis 20 Milliarden USD verschlingen, mit Risiken für Cashflow und Bilanz.

Produktion und Aufsicht

Parallel kämpft Boeing mit der Stabilisierung bestehender Programme. Im August musste das Unternehmen einräumen, dass die Dreamliner-Auslieferungen erneut verzögert werden. Zudem wächst der Druck der FAA, die nach mehreren Skandalen stärker auf die Produktionsqualität achtet. Die Frage, ob Boeing weiterhin einen Teil der Sicherheitszertifizierung selbst übernehmen darf, sorgt für Diskussionen.

Finanzielle Lage

Im letzten Quartal erzielte Boeing einen Umsatz von 22,6 Milliarden USD, ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoverlust lag jedoch bei 149 Millionen USD, was zeigt, dass strukturelle Probleme fortbestehen. Die Nettoverschuldung liegt bei 52 Milliarden USD – ein Gewicht, das künftige Investitionen erschwert.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Nutzer schreibt: „Endlich ein Signal nach vorne, der neue Jet könnte der Gamechanger sein.“ Andere bleiben skeptisch: „Das kostet Milliarden, und die Altlasten sind noch nicht verdaut.“ Mehrere Stimmen betonen, dass Airbus derzeit „klar die Nase vorn“ habe, Boeing aber mit dem neuen Projekt wieder Hoffnung auf Marktanteilsgewinne schüre. Insgesamt herrscht gespannte Erwartung, gepaart mit Vorsicht.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM42S1
Ask: 1,19
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MK85E5
Ask: 4,66
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM42S1 MK85E5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alpha-Explosion schockt Anleger, Firefly verliert massiv an Wert

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten treiben Fantasie in Chinas Techsektor: Alibaba-Aktie …

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental trennt sich von zentralen Geschäftsteilen und setzt …

11:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nun ist Obacht geboten: Heidelberg Materials – Aktie dreht nach …

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerät der Dax nun ins Wanken? RWE – Das könnte spektakulär …

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele…

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia-Konkurrenz: China verdoppelt die Produktion des Rivalen-Chips…

Gestern 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Börsen-Rätsel: Carnival hebt Prognose an: Warum die Aktie trotzdem…

Gestern 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer