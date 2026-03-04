Börsen-Beben bei Redcare: Aktie crasht um fast 20 %

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat mit ihrem Ausblick für die kommenden Jahre die Erwartungen an den Kapitalmärkten deutlich verfehlt. Obwohl der Konzern 2025 erneut stark gewachsen ist, reagierten Anleger mit einem massiven Kursrutsch. Zeitweise verlor die Aktie am Mittwoch mehr als 19 Prozent und fiel auf rund 48 Euro. Auf Jahressicht hat das Papier damit mehr als die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Der Kurssturz zeigt, wie sensibel Investoren auf veränderte Wachstumsprognosen reagieren. Besonders bei Unternehmen aus dem E-Commerce- und Gesundheitssektor werden hohe Erwartungen an Umsatzdynamik und Margen gestellt. Bleiben diese hinter den Prognosen zurück, kann die Reaktion an der Börse entsprechend heftig ausfallen.

Wachstum verlangsamt sich deutlich

Im Geschäftsjahr 2025 konnte Redcare Pharmacy den Umsatz noch kräftig steigern. Die Erlöse kletterten um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Für das laufende Jahr stellt sich das Unternehmen jedoch auf ein deutlich moderateres Wachstum ein. Das Management rechnet nur noch mit einem Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent. Auch im Segment der rezeptfreien Medikamente wird eine geringere Dynamik erwartet. Während die Umsätze in diesem Bereich 2025 noch um 15,5 Prozent zulegten, geht der Konzern für 2026 lediglich von acht bis zehn Prozent Wachstum aus.

Ein Grund dafür ist eine spürbar schwächere Nachfrage im Markt für freiverkäufliche Arzneimittel. Gleichzeitig verschärft sich der Preiswettbewerb zwischen Online-Anbietern. Diese Entwicklung spiegelt sich unmittelbar in der Prognose für das laufende Jahr wider.

E-Rezept wächst langsamer als erwartet

Ein entscheidender Wachstumstreiber für Online-Apotheken ist das elektronische Rezept. Mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens sollen verschreibungspflichtige Medikamente zunehmend online bestellt werden können. In der Praxis verläuft diese Entwicklung jedoch langsamer als ursprünglich erwartet.

Vor allem ältere Patienten nutzen weiterhin häufig klassische Wege über stationäre Apotheken. Dadurch verzögert sich die Verlagerung hin zu digitalen Bestellprozessen. Für Online-Anbieter wie Redcare bedeutet das, dass das erwartete Wachstum im verschreibungspflichtigen Segment zunächst geringer ausfällt als in vielen Analystenmodellen angenommen.

Trotzdem bleibt das Segment strategisch wichtig. Inzwischen stammt bereits mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes aus verschreibungspflichtigen Medikamenten. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Jahr Erlöse von 2,9 Milliarden Euro.

Analysten reagieren kritisch auf neue Ziele

An den Kapitalmärkten sorgten vor allem die neuen mittelfristigen Ziele für Enttäuschung. Mehrere Analysten sehen die Erwartungen des Unternehmens deutlich unter dem bisherigen Marktkonsens.

Besonders kritisch wurde der Ausblick für das Deutschlandgeschäft bewertet. Einige Marktbeobachter hatten ein deutlich stärkeres Wachstum im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente erwartet. Die nun vorgestellten Prognosen liegen teilweise deutlich unter diesen Annahmen.

Solche Abweichungen haben an der Börse oft große Auswirkungen. Gerade bei Wachstumsunternehmen wird ein erheblicher Teil der Bewertung aus künftigen Erwartungen abgeleitet.

Profitabilität steigt – Gewinn bleibt aus

Operativ konnte Redcare seine Profitabilität im vergangenen Jahr dennoch verbessern. Das bereinigte operative Ergebnis stieg 2025 auf 57,5 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr noch bei 33 Millionen Euro gelegen hatte. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 2,0 Prozent.

Unter dem Strich schrieb der Konzern jedoch weiterhin rote Zahlen. Der Nettoverlust belief sich auf 39,4 Millionen Euro, nachdem im Jahr zuvor noch 46,4 Millionen Euro angefallen waren.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen eine operative Marge von mindestens 2,5 Prozent. Langfristig soll diese Kennzahl auf fünf Prozent steigen. Gleichzeitig senkte der Konzern jedoch sein mittelfristiges Margenziel deutlich – zuvor lag die Planung noch bei acht Prozent.

Konkurrenzdruck im Online-Apothekenmarkt nimmt zu

Neben den operativen Entwicklungen sorgt auch der Wettbewerb im Markt für Online-Apotheken für Unsicherheit bei Investoren. Neue Anbieter und Plattformen drängen verstärkt in den Markt für freiverkäufliche Medikamente und erhöhen den Preisdruck.

Auch große Handelsunternehmen bauen ihre Aktivitäten in diesem Bereich aus. Für etablierte Online-Apotheken bedeutet das, dass sie ihre Preisstrategien regelmäßig anpassen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Markt für digitale Medikamentenbestellungen gilt dennoch weiterhin als strukturelles Wachstumsfeld. Mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens und der weiteren Verbreitung des E-Rezepts könnte der Online-Anteil im Apothekenmarkt in den kommenden Jahren weiter steigen.

Für die Aktie bedeutet das jedoch weiterhin eine hohe Schwankungsanfälligkeit. Bereits kleine Veränderungen bei Wachstumserwartungen oder Margenzielen können deutliche Kursbewegungen auslösen.

Darüber diskutiert die Community

Unsere User diskutieren nach dem Kursrutsch intensiv über die Perspektiven der Aktie. Während einige Anleger den starken Rückgang als mögliche Einstiegsgelegenheit sehen und auf eine technische Gegenbewegung spekulieren, äußern andere deutliche Zweifel an der langfristigen Profitabilität des Geschäftsmodells. Besonders kontrovers wird darüber diskutiert, ob die aktuellen Bewertungen bereits attraktiv sind oder ob weitere Kursverluste drohen könnten.

In den Diskussionen geht es außerdem um die Rolle von Analysten, mögliche Auswirkungen von Leerverkäufen sowie um Vergleiche mit anderen Technologie- und Wachstumswerten, die nach schwachen Phasen ebenfalls eine Erholung geschafft haben. Neben optimistischen Stimmen, die auf eine Stabilisierung setzen, gibt es auch kritische Kommentare, die vor weiteren Risiken warnen. Diskutieren Sie jetzt mit!