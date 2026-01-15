BP

15.01.2026

BP: Abschreibungen und Dividende
Die Aktie von BP notiert aktuell bei rund 5 EUR und steht damit sinnbildlich für die Unsicherheit im europäischen Energiesektor. Während hohe Öl- und Gaspreise in den vergangenen Jahren für starke Cashflows sorgten, rücken nun Wertberichtigungen auf „grüne“ Projekte und strategische Fragen in den Vordergrund. Anleger fragen sich: Ist der jüngste Kursdruck eine Chance oder ein Warnsignal?
Abschreibungen belasten das Sentiment

BP hat angekündigt, dass im Zuge einer Neubewertung des Portfolios Abschreibungen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar anfallen könnten. Betroffen sind vor allem Low-Carbon- und Erneuerbare-Energien-Projekte, deren Renditeerwartungen angesichts höherer Zinsen und gesunkener Strompreise zurückgeschraubt wurden.

Bilanztechnisch sind diese Wertberichtigungen nicht cashwirksam, sie belasten jedoch das Vertrauen der Investoren und haben kurzfristig Druck auf den Aktienkurs ausgeübt.

Cashflow bleibt die große Stärke

Trotz dieser Belastungen bleibt BP operativ stark. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete der Konzern einen operativen Cashflow von deutlich über 30 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow reichte aus, um sowohl Investitionen als auch Ausschüttungen zu decken.

Für Aktionäre besonders relevant: BP verfolgt weiterhin ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, das zuletzt mehrere Milliarden US-Dollar umfasste. Die Abschreibungen werfen jedoch die Frage auf, ob das Tempo der Rückkäufe beibehalten werden kann.

Dividende als Sicherheitsnetz

Mit einem Kurs von rund 5 EUR bietet BP eine attraktive Dividendenrendite von etwa 5 bis 6 Prozent, abhängig vom Wechselkurs und der finalen Ausschüttung. Die Dividende gilt als gut abgesichert, da sie selbst bei moderateren Ölpreisen aus dem laufenden Geschäft finanzierbar bleibt.

Analysten wie Berenberg halten trotz der aktuellen Nachrichten an ihrer Kaufempfehlung fest und verweisen auf die starke Kapitaldisziplin des Managements.

Strategischer Spagat zwischen Öl und Grün

BP befindet sich in einem schwierigen Balanceakt. Einerseits will der Konzern langfristig in Richtung Net-Zero steuern, andererseits liefern Öl- und Gasprojekte weiterhin den Großteil der Gewinne.
Die aktuellen Abschreibungen zeigen, dass der Umbau nicht reibungslos verläuft. Gleichzeitig profitiert BP kurzfristig von stabilen Fördermengen und einer soliden Kostenbasis im Upstream-Geschäft.

Bewertung: Viel Pessimismus eingepreist

Bei einer Marktkapitalisierung von rund 90 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im niedrigen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich wirkt BP im Branchenvergleich günstig.
Der Markt preist bereits konservative Annahmen zu Ölpreisen und Wachstumschancen ein. Für langfristig orientierte Anleger könnte genau das ein Argument sein, genauer hinzusehen.

Fazit – Substanz trifft Unsicherheit

Die BP-Aktie bei 5 EUR steht für solide Cashflows, attraktive Ausschüttungen und gleichzeitig erhebliche strategische Unsicherheiten. Die angekündigten Abschreibungen sind ein Dämpfer, ändern aber wenig an der operativen Ertragskraft.
Für Investoren bleibt BP ein Wert für Geduldige: Wer Schwankungen aushält, erhält laufende Erträge – wer auf eine klare strategische Wende hofft, braucht Zeit.

Bn-Redaktion/pl
