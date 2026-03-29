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Arbeitskonflikt spitzt sich vor Chefwechsel zu 29.03.2026, 14:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BP Tankstelle
© Symbolbild von Jay Skyler auf Unsplash
Beim Energiekonzern BP eskaliert der Arbeitskonflikt am US-Standort Whiting mit einer Aussperrung der Gewerkschaftsarbeiter kurz vor einem Führungswechsel. Parallel treibt das Unternehmen einen strategischen Umbau voran, trennt sich von weniger profitablen Anlagen und fokussiert sich stärker auf margenstarke Projekte. Trotz der Spannungen bleiben Analysten optimistisch und sehen weiteres Kurspotenzial, während die neue CEO Meg O’Neill vor großen Herausforderungen steht.
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Arbeitskonflikt eskaliert vor Führungswechsel

Beim Energiekonzern BP spitzt sich die Lage in den USA zu: Am größten Raffineriestandort des Unternehmens in Whiting, Indiana, hat das Management eine Aussperrung der Gewerkschaftsarbeiter veranlasst. Vorausgegangen war die Ablehnung eines umfassenden Vertragsangebots durch die Gewerkschaft am 17. März. Nur zehn Tage später, am 27. März, folgte die offizielle Bestätigung der Maßnahme.

Das Timing ist brisant, da der Konzern nur wenige Wochen vor einem geplanten Führungswechsel steht. Die Belegschaft hatte bereits seit Anfang Februar 2026 unter der Drohung eines kurzfristigen Streiks gestanden, der mit lediglich 24 Stunden Vorlauf hätte umgesetzt werden können. BP begründet den Lockout damit, einen sicheren Übergang auf nicht gewerkschaftlich organisiertes Personal sicherstellen zu wollen. Laut Unternehmensangaben soll die Raffinerieproduktion dabei nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Strategischer Umbau: Fokus auf margenstarke Segmente

Der Konflikt in Indiana ist Teil eines umfassenderen Transformationsprozesses. BP richtet sein Downstream-Geschäft neu aus und trennt sich gezielt von weniger profitablen Anlagen. Ein zentrales Beispiel ist der Mitte März vereinbarte Verkauf der Raffinerie in Gelsenkirchen an die Klesch Group. Ziel ist es, das Portfolio auf robustere und ertragsstärkere Standorte zu konzentrieren.

Parallel dazu treibt der Konzern seine Upstream-Aktivitäten voran. In Angola wurde kürzlich das New Gas Consortium-Projekt gestartet, was die strategische Verschiebung hin zu margenstarken Förderprojekten unterstreicht. Diese Neuausrichtung erfolgt im Rahmen des internen Programms „Great Realignment“, das bereits unter der bisherigen Interimsführung initiiert wurde.

Analysten optimistisch: Barclays sieht deutliches Aufwärtspotenzial

Trotz der operativen Spannungen bewerten Analysten die Perspektiven von BP weiterhin positiv. Barclays hat am 17. März das Kursziel von 590p auf 650p angehoben. Als Begründung verweist die Bank auf das aktuelle Marktumfeld: Bei Produktionskosten von rund 40 US-Dollar pro Barrel und Brent-Preisen oberhalb von 100 Dollar „druckt BP Geld“.

Unter Einbeziehung einer Dividendenrendite von knapp 5 Prozent ergibt sich laut Barclays ein Gesamtpotenzial von 24 Prozent auf Sicht der kommenden zwölf Monate. Die Aktie notierte zuletzt bei etwa 584p und markierte damit ein neues 52-Wochen-Hoch.

Neue CEO vor ersten Bewährungsproben

Im April übernimmt Meg O’Neill die Führung des Konzerns. Der Zeitpunkt ihres Amtsantritts fällt in eine Phase tiefgreifender Veränderungen. Neben der Fortsetzung des Schuldenabbaus wird insbesondere der Umgang mit dem Arbeitskonflikt in Whiting zu einer zentralen Herausforderung.

Der Lockout sowie die laufenden Portfoliomaßnahmen markieren den Übergang in eine neue Phase des Umbaus. Wie konsequent und erfolgreich O’Neill diesen Kurs weiterführt, dürfte entscheidend für die operative Entwicklung und die Wahrnehmung am Kapitalmarkt sein.

Bn-Redaktion/aw
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