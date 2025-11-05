Asiens Krypto-Boom startet:
BP zahlt weiter Dividende

05.11.2025, 14:43 Uhr

BP tankstelle
© Symbolbild von Gerardo Bonifacio auf Unsplash
BP hat im dritten Quartal mit einem bereinigten Gewinn von 2,21 Milliarden US-Dollar die Analystenerwartungen übertroffen und beeindruckt mit einem starken operativen Cashflow. Die strategische Neuausrichtung schreitet erfolgreich voran, was sich in steigenden Verkaufserlösen und stabilen Schulden widerspiegelt. Aktionäre profitieren weiterhin durch Dividenden und ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 5,214 EUR +2,21 % Quotrix Düsseldorf

Operative Stärke trotz Gegenwind

Der britische Energieriese BP hat im dritten Quartal überraschend starke Ergebnisse vorgelegt. Der bereinigte Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten erreichte 2,21 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 2,02 Milliarden deutlich. Zwar lag das Ergebnis unter dem Vorquartalswert von 2,35 Milliarden Dollar, dennoch bestätigt sich die operative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Besonders der operative Cashflow sticht hervor: Er kletterte von 6,3 auf 7,8 Milliarden US-Dollar – ein kräftiger Zuwachs, der vor allem auf die Freisetzung von Betriebskapital im Umfang von 900 Millionen Dollar zurückzuführen ist. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren noch 1,4 Milliarden Dollar gebunden.

Umbau auf Kurs – Verkaufserlöse steigen

Die strategische Neuausrichtung des Portfolios nimmt klar Fahrt auf. Das Management erhöhte die Prognose für die Veräußerungserlöse im Gesamtjahr – statt bisher 3 bis 4 Milliarden US-Dollar sollen nun mehr als 4 Milliarden erzielt werden. Damit sendet der Konzern ein klares Signal, dass die angestrebten Portfolio-Umschichtungen erfolgreich voranschreiten.

Die Nettoschulden blieben trotz erheblicher Rückzahlungen stabil bei 26,1 Milliarden US-Dollar. Allein die Tilgung von Hybridanleihen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar wurde problemlos verkraftet. Auch die Kapitalausgaben liegen mit 3,4 Milliarden Dollar im dritten Quartal im Rahmen der Jahresprognose von rund 14,5 Milliarden Dollar.

Kapitalrückflüsse: Dividende bleibt, Aktienrückkauf kommt

Aktionäre dürfen sich weiterhin über direkte Kapitalrückflüsse freuen: Die Dividende von 8,32 Cent je Aktie wurde bestätigt. Zusätzlich legt das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 750 Millionen Dollar auf, das noch vor Veröffentlichung der Q4-Zahlen abgeschlossen sein soll.

Die Reaktion am Markt fiel positiv, wenn auch verhalten aus: Die Aktie legte am Dienstag in London 0,75 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich ein Kursniveau von 4,50 britischen Pfund.

Analystenmeinung: Solide, aber abwartend

JPMorgan-Analyst Matthew Lofting lobte das solide Quartal, blieb aber bei seiner Einstufung „Neutral“ und einem Kursziel von 460 Pence. Im Fokus stehen laut Lofting vor allem die angekündigten Portfoliomaßnahmen und Kostendisziplin, die auch in der begleitenden Analystenkonferenz ausführlich thematisiert wurden.

Der Konzern liefert damit ein operativ starkes Quartal in einem Umfeld, das weiterhin von Unsicherheiten und Transformationsdruck geprägt ist – und signalisiert gleichzeitig, dass strategische Weichenstellungen allmählich Wirkung zeigen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
