Broadcom mit exzellenten Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?

© Foto von Tima Miroshnichenko (Symbolbild)
Die Quartalsberichtssaison hat ihren Höhepunkt zwar längst überschritten, doch noch immer trudeln vereinzelt Berichte ein. Und auf den Quartalsbericht des Technologiekonzerns Broadcom war der Markt doch einigermaßen gespannt. Broadcom lieferte ab. Das war in der Vergangenheit bekanntlich nicht immer so.
Broadcom berichtete kürzlich über das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 01. Februar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 19,311 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein starkes Plus beim Umsatz in Höhe von 29 Prozent. Im Vorjahresquartal wurde ein Umsatz in Höhe von 14,916 Mrd. US-Dollar verbucht. Maßgeblichen Anteil am robusten Umsatzwachstum hatte – und wie könnte es auch anders sein – die starke Nachfrage nach KI-Halbleiterlösungen. 

Auf der Ergebnisseite setzte sich der bärenstarke Eindruck fort. Für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 wies das Unternehmen einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 7,349 Mrd. US-Dollar aus. Das entspricht einem EPS in Höhe von 1,50 US-Dollar). Das ist im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Fiskaljahres 2025 ein starkes Plus von 34 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte der Technologiekonzern einen Gewinn in Höhe von 10,185 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,05 US-Dollar) – ein Plus von 30 Prozent. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn in Höhe von 7,823 Mrd. US-Dollar (EPS 1,60 US-Dollar) vermeldet.

Das bereinigte EBITDA mit 13,128 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 30 Prozent) und der free cash flow in Höhe von 8,010 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 33 Prozent) wussten ebenfalls zu überzeugen. 

Ausblick auf das 2. Quartal 2026

Für das laufende 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 prognostiziert Broadcom einen Umsatz in Höhe von ungefähr 22 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wird mit etwa 68 Prozent des prognostizierten Umsatzes erwartet.

Was macht die Aktie?

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) reagierte zunächst positiv auf die Zahlen, ohne dabei jedoch ein Kursfeuerwerk abzubrennen. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie bereits seit geraumer Zeit in einer Korrektur. Zuletzt stand die wichtige Marke von 300 US-Dollar im Fokus. Aktuell verläuft ein Versuch der Broadcom-Aktie, den Würgegriff der Korrektur zu lockern. Um das Unterfangen voranzubringen, bedarf es nun eines Vorstoßes über die 350 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
