Vertragslawine losgetreten – Umsatz folgt?
Brüssel bremst Google

09.12.2025, 11:35 Uhr

Brüssel bremst Google: So reagiert die Aktie
Alphabet notiert derzeit bei 269 EUR – ein Niveau, das eine Mischung aus Hochbewertung, KI-Fantasie und zunehmender regulatorischer Nervosität widerspiegelt. Während Google seine KI-Plattform Gemini für eine neue Monetarisierungsstufe vorbereitet, richtet die EU ein scharfes Auge auf die Trainingsdaten-Strategie des Konzerns. Gleichzeitig sorgen internationale Cloud-Partnerschaften für frischen Schub. Alphabet bewegt sich in einem Spannungsfeld, das kaum dynamischer sein könnte.
Gemini rückt ins Zentrum – Werbeanzeigen sollen ab 2026 integriert werden

Die Berichte, dass Alphabet ab 2026 Werbung direkt in Gemini einbauen möchte, haben die Debatte über die zukünftige KI-Monetarisierung neu entfacht. Damit würde Gemini von einer reinen Assistenz- und Kreativplattform zu einem kommerziellen Ökosystem aufsteigen, das sich tief in Googles Werbearchitektur einfügt.

Die potenziellen Erlöse sind enorm: Alphabet erzielt bereits heute über 220 Milliarden USD jährlich aus Werbung, und die Integration in eine KI-Plattform könnte eine neue Wachstumswelle auslösen.
Besonders im Enterprise-Sektor rechnen Analysten mit einer starken Nachfrage, da Unternehmen verstärkt KI-gestützte Content- und Workflow-Lösungen nutzen wollen.

EU leitet Kartellverfahren ein – KI-Daten im Fokus der Aufseher

Die Euphorie über den Ausbau von Gemini wird jedoch von der EU getrübt. Eine neue Kartelluntersuchung beschäftigt sich damit, wie Alphabet Trainingsdaten verarbeitet und generierte KI-Inhalte nutzt.
Konkret steht der Vorwurf im Raum, Google könnte durch seine Datenbasis einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Anbietern besitzen und Urheberrechte nicht ausreichend berücksichtigen.

Die Untersuchung ist weitreichend und könnte Auflagen erzwingen, die tief in die Funktionsweise von Gemini eingreifen. Für Alphabet bedeuten solche Verfahren hohe finanzielle Risiken sowie die Gefahr, KI-Produkte langsamer oder eingeschränkt auf den Markt bringen zu müssen.

Kursbewegung – eine benötigte Abkühlung oder ein Warnsignal?

Nach einer monatelangen Rallye hat sich die Alphabet-Aktie abgekühlt, was viele Marktbeobachter als gesundes Durchatmen interpretieren.
Insiderverkäufe und Gewinnmitnahmen prägten die letzten Wochen, doch die meisten Experten sehen darin keinen Trendbruch. Einige Analysten halten die Bewertung dennoch für ambitioniert und verweisen auf den steigenden Wettbewerbsdruck im KI-Ökosystem.
Dennoch bleibt Alphabet infrastrukturell und finanziell in einer Position, die den Konzern widerstandsfähig gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen macht.

Milliardenpartnerschaften befeuern Google Cloud – PIF als neuer Großkunde

Starken Rückenwind erhält Alphabet von der Cloud-Sparte: Der saudi-arabische Staatsfonds PIF hat eine neue Großpartnerschaft mit Google Cloud angekündigt. Diese Allianz unterstreicht die wachsende geopolitische Bedeutung von KI-Infrastruktur und erhöht Alphabets Chancen, in Zukunft mehr staatliche und industrielle Projekte zu gewinnen.

Google Cloud wächst weiterhin zweistellig und ist zentral für Googles langfristige KI-Strategie – sowohl im Training als auch im Einsatz von KI-Anwendungen.

Perspektive 2026 – kann die Aktie 400 EUR erreichen?

Mehrere Analysten spekulieren inzwischen offen, ob Alphabet im Jahr 2026 die Marke von 400 EUR erreichen könnte. Voraussetzung dafür wären eine erfolgreiche Monetarisierung von Gemini, ein stabiler regulatorischer Rahmen und anhaltend starkes Wachstum im Cloud-Geschäft.

Doch Skeptiker warnen vor Überbewertungen im Halbleiter- und KI-Sektor, die indirekt auch Alphabet betreffen könnten. Der Weg nach oben ist möglich – aber keineswegs garantiert.

Fazit – Alphabet muss jetzt beweisen, dass KI und Regulierung vereinbar sind

Alphabet steht an einer kritischen Schwelle. Die KI-Monetarisierung scheint bereit, in eine neue Ära einzutreten, doch regulatorische Risiken und hohe Erwartungen könnten diese Dynamik jederzeit bremsen. Der Kurs von 269 EUR zeigt Stabilität – aber auch Unsicherheit. Die entscheidende Frage lautet: Wird Alphabet seine KI-Pläne wie geplant ausrollen, oder zwingt Brüssel den Konzern zu einem neuen Balanceakt?

Community-Stimmung

In den Anlegerforen herrscht gespannte Zuversicht. Viele sehen den aktuellen Rücksetzer als Einstiegschance und trauen der Aktie problemlos neue Rekorde zu. Andere mahnen, dass die EU-Kartellprobe unterschätzt wird und Gemini-Werbung politisch explosiv sein könnte. Trader beobachten die Zone um 270 bis 275 EUR, die als kurzfristiger Stimmungsindikator dient. Die Gemeinschaft ist sich einig: Alphabet bleibt ein Schwergewicht – aber ein Schwergewicht unter Beobachtung.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
