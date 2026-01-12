BYD an der Weggabelung

BYD an der Weggabelung: Wachstum um jeden Preis?
© Symbolbild von Chris Liverani auf Unsplash
Die Aktie des chinesischen E-Auto-Konzerns BYD notiert aktuell bei rund 10 EUR und steht im Spannungsfeld gegensätzlicher Entwicklungen. Einerseits hat das Unternehmen Tesla bei den weltweiten Verkaufszahlen überholt und seine Position als größter Anbieter von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen gefestigt. Andererseits wächst der Druck auf Margen und Profitabilität. Für Anleger stellt sich die Frage: Wie viel Zukunft steckt im aktuellen Kurs?
Rekordverkäufe und globale Marktführerschaft

BYD hat im Jahr 2025 weltweit mehr als 3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und damit erstmals Tesla in den Stückzahlen überholt. Allein in China lag der Marktanteil im sogenannten NEV-Segment (New Energy Vehicles) bei über 30 %, womit BYD klarer Marktführer bleibt.

Auch international wächst der Konzern stark: In Europa, Mexiko und Südostasien legten die Auslieferungen teils im zweistelligen Prozentbereich zu. Diese Zahlen unterstreichen die enorme operative Stärke des Unternehmens.

Preiskampf belastet die Profitabilität

Der aggressive Ausbau der Marktanteile hat jedoch seinen Preis. Um Wachstum zu sichern, senkte BYD 2025 mehrfach die Verkaufspreise, insbesondere im hart umkämpften chinesischen Heimatmarkt.

Analysten rechnen damit, dass die operative Marge, die früher im hohen einstelligen Bereich lag, zuletzt deutlich unter 5 % gefallen ist. Trotz hoher Stückzahlen wächst der Gewinn langsamer als der Umsatz – ein zentrales Thema für Investoren.

Technologieoffensive und neue Modelle

BYD versucht gegenzusteuern, unter anderem mit technischer Innovation. Anfang 2026 stellte der Konzern den neuen Song Pro DM-i vor, dessen elektrische Reichweite im Vergleich zum Vorgänger nahezu verdoppelt wurde.

Gleichzeitig investiert BYD stark in Batterietechnologie, autonome Fahrsysteme und Software. Ein neues Forschungszentrum für autonomes Fahren im Nahen Osten zeigt, dass der Konzern langfristig über das klassische Autogeschäft hinausdenkt.

Internationale Expansion als zweischneidiges Schwert

Die globale Expansion eröffnet große Chancen, bringt aber auch Risiken mit sich. Produktionsstätten außerhalb Chinas erfordern hohe Investitionen, während politische Unsicherheiten, Zölle und lokale Förderprogramme die Kalkulation erschweren.

Dennoch sehen Marktbeobachter gerade in Europa und Lateinamerika ein langfristiges Absatzpotenzial von hunderttausenden Fahrzeugen pro Jahr, was BYDs Abhängigkeit vom chinesischen Markt reduzieren könnte.

Bewertung – viel Wachstum, wenig Geduld

Mit einem Kurs von 10 EUR wird BYD an der Börse deutlich günstiger bewertet als viele westliche Wettbewerber. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt – je nach Schätzung – im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich, was auf den ersten Blick attraktiv wirkt. Der Abschlag spiegelt jedoch die Sorge wider, dass anhaltender Preisdruck die Ertragskraft dauerhaft belastet.

Fazit – Starker Marktführer mit offenen Baustellen

BYD ist operativ stärker denn je: Rekordverkäufe, globale Präsenz und technologische Breite sprechen für das Unternehmen. Gleichzeitig steht der Konzern an einem kritischen Punkt, an dem es nicht mehr nur um Wachstum, sondern um nachhaltige Profitabilität geht.

Bei 10 EUR bietet die Aktie langfristig Chancen, bleibt kurzfristig jedoch stark von Margenentwicklung und Wettbewerb geprägt. Für Anleger ist BYD damit weniger eine Momentum-Wette, sondern eine strategische Entscheidung mit Geduld.

