Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Dieser Tech-Player will die Verteidigung neu definieren
Anzeige
BYD enthüllt neue Batterie

1.000 km Reichweite! 05.03.2026, 18:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E-Auto
© Symbolbild von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Der chinesische Elektroautokonzern BYD rückt am heutigen Donnerstag besonders stark in den Fokus der Märkte. Während das Unternehmen auf seinem Heimatmarkt den stärksten Absatzeinbruch seit sechs Jahren verkraften muss, setzt der Konzern gleichzeitig international neue Maßstäbe. Auf einem großen Technologie-Event in Shenzhen will BYD demonstrieren, wie Innovationen und globale Expansion die nächste Wachstumsphase tragen sollen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,18 EUR -3,44 % Lang & Schwarz

Technologie-Event in Shenzhen: Angriff auf die nächste E-Auto-Generation

Im Mittelpunkt steht das mit Spannung erwartete „Disruptive Technology“-Event am 5. März. Bereits die Ankündigung dieser Präsentation löste Anfang der Woche eine kräftige Kursbewegung aus: Am Montag verzeichnete die Aktie die stärkste Tagesrallye seit rund einem Jahr.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die nächste Generation der firmeneigenen Batterietechnologie. Die „Blade Battery 2.0“ soll laut Berichten Reichweiten von über 1.000 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Standard ermöglichen. Gleichzeitig bleibt BYD bei der kostengünstigeren Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP), die bereits in der aktuellen Generation für hohe Sicherheit und vergleichsweise niedrige Produktionskosten steht.

Ergänzt wird die Batterieinnovation durch ein neues Schnellladesystem. Das „Flash Charging 2.0“-Konzept soll in nur fünf Minuten Energie für rund 400 Kilometer Reichweite nachladen können. Um diese Technologie praktisch nutzbar zu machen, plant BYD bis Ende 2026 den Aufbau von Tausenden Hochleistungsladestationen in China und Europa. Parallel dazu stellt der Konzern mit dem „Great Tang“ ein neues Flaggschiff-SUV aus der Dynasty-Reihe vor, das die technologische und designorientierte Spitze des Modellportfolios bilden soll.

Absatzrückgang im Februar: Sondereffekte und struktureller Druck

Die Technologieoffensive fällt jedoch in eine Phase schwächerer Verkaufszahlen im Heimatmarkt. Im Februar brachen die Auslieferungen im Jahresvergleich um 41,1 Prozent ein. Mit rund 190.000 verkauften Fahrzeugen markiert dies den stärksten Rückgang seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020. Gleichzeitig setzte sich damit ein negativer Trend fort, der bereits seit sechs Monaten anhält. Besonders stark betroffen waren Plug-in-Hybridmodelle.

Ein Teil dieses Rückgangs ist auf saisonale Effekte zurückzuführen. Das chinesische Neujahrsfest führte im Februar zu Produktionsstopps und deutlich geringerer Handelsaktivität. Im Vorjahr lagen die Feiertage dagegen noch im Januar, wodurch sich die Vergleichsbasis verschiebt.

Hinzu kommen jedoch strukturelle Veränderungen im Markt. Seit Anfang 2026 gilt in China eine neue Kaufsteuer von fünf Prozent auf Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig sind mehrere staatliche Förderprogramme ausgelaufen, die in den vergangenen Jahren einen erheblichen Nachfrageimpuls geliefert hatten. BYD reagiert darauf mit aggressiveren Finanzierungsangeboten, um Kaufentscheidungen zu erleichtern und die Nachfrage zu stabilisieren.

Exportboom verändert die Struktur des Geschäfts

Trotz der schwächeren Inlandszahlen zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung in der Absatzstruktur des Unternehmens. Erstmals in der Firmengeschichte übertraf der Export die Verkäufe im chinesischen Heimatmarkt. Mehr als 100.600 Fahrzeuge wurden ins Ausland geliefert, was einem Exportwachstum von rund 50 Prozent entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Internationalisierung des Konzerns.

In Europa konnte BYD bereits einen symbolischen Erfolg verbuchen: Im Januar lag das Unternehmen bei den Neuzulassungen vor Tesla. Parallel dazu baut der Konzern seine Produktionsbasis außerhalb Chinas massiv aus. Neue Werke in Thailand, Usbekistan und Brasilien sollen künftig zusammen eine Kapazität von rund 300.000 Fahrzeugen erreichen. In Ungarn läuft bereits die Testproduktion, während der Serienstart für das zweite Quartal geplant ist. Auch Kanada öffnet seinen Markt schrittweise für chinesische Hersteller. Über ein Quotensystem könnten künftig bis zu 24.500 chinesische Elektrofahrzeuge zugelassen werden, was BYD einen zusätzlichen Zugang zu Nordamerika verschafft.

Diese Entwicklungen markieren einen strategischen Wandel: BYD entwickelt sich zunehmend vom volumenorientierten Hersteller im chinesischen Heimatmarkt zu einem global diversifizierten Technologiekonzern. Innovationen wie die neue Blade-Batterie und das Schnellladesystem sollen dabei helfen, die technologische Position zu stärken und das Exportziel von 1,3 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2026 zu unterstützen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN0VK0
Ask: 0,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0VK0. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
2 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
3 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
4 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
5 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
IBM Aktie unter Druck: Bedroht KI das COBOL-Geschäft?

18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starlink-Plan begeistert Anleger

17:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjahr bei Renk: Rüstungskonzern meldet Rekordzahlen – Aktie …

17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fokus auf Health-Tech: Amazon präsentiert KI-Lösung für das …

17:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom jagt 100-Milliarden-Umsatz-Marke: Chip-Riese setzt auf Mega…

16:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom unter Druck: Nvidia reagiert auf geopolitische Spannungen…

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Machtverschiebung im Tesla-Werk sorgt für neue Diskussionen ü…

12:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex – Aktie geht die Luft aus: Ist der Zauber der Zahlen …

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer