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BYD-Skandal

Droht jetzt der globale Imageschaden? 07.04.2026, 16:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD
© Symbolbild von Tiago Ferreira auf Unsplash
Der Elektroautokonzern BYD steht wegen mutmaßlich sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in Brasilien massiv unter Druck und wurde auf eine offizielle Beobachtungsliste gesetzt. Gleichzeitig erschweren neue regulatorische Hürden in Südkorea die internationale Expansion des Unternehmens. Die Kombination aus Reputationsrisiken und politischen Eingriffen belastet die Aktie deutlich und rückt ESG-Themen stärker in den Fokus der Investoren.
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BYD 11,37 EUR -1,51 % Lang & Schwarz

Vorwürfe aus Brasilien erschüttern internationales Geschäft

Der chinesische Elektroautokonzern BYD sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen aus Brasilien konfrontiert. Die dortigen Behörden haben das Unternehmen auf eine offizielle Liste von Arbeitgebern gesetzt, denen sklavenähnliche Arbeitsbedingungen vorgeworfen werden. Auslöser ist ein Vorfall aus dem Jahr 2024: Laut den Ermittlungen sollen chinesische Arbeiter unter anderem gezwungen worden sein, ihre Pässe abzugeben. Zusätzlich mussten sie erhebliche Teile ihres Lohns nach China überweisen und eine Kaution von rund 900 Dollar hinterlegen. Besonders brisant sind Berichte über die Unterbringung: In einzelnen Fällen sollen bis zu 31 Personen in Unterkünften mit lediglich einem Badezimmer gelebt haben.

Die Aufnahme in diese Liste ist mehr als ein symbolischer Schritt. In der Praxis bedeutet sie unter anderem, dass BYD der Zugang zu bestimmten Kreditlinien brasilianischer Banken verwehrt wird. Zwar bleibt der operative Betrieb im Land vorerst stabil, doch der Imageschaden trifft den Konzern in einem seiner wichtigsten Wachstumsmärkte. Üblicherweise verbleiben Unternehmen für etwa zwei Jahre auf dieser Liste, sofern keine gerichtliche Entscheidung eine frühere Streichung ermöglicht.

Regulatorischer Gegenwind auch in Asien

Parallel zu den Entwicklungen in Brasilien verschärft sich der Druck auch in anderen Regionen. In Südkorea wurden die Subventionsregeln für Elektrobusse angepasst. Die neuen Kriterien benachteiligen chinesische Hersteller strukturell beim Zugang zu Fördermitteln. Ein formelles Importverbot existiert zwar nicht, doch die praktischen Auswirkungen kommen einem Markthindernis gleich. Für BYD, das international expandiert und auf staatliche Förderprogramme angewiesen ist, stellt dies eine zusätzliche Herausforderung dar.


Diese Kombination aus regulatorischen Einschränkungen und Reputationsrisiken unterstreicht, wie stark politische und gesellschaftliche Faktoren mittlerweile die globale Expansion von Industrieunternehmen beeinflussen. Gerade in sensiblen Bereichen wie Arbeitsstandards und Lieferketten rücken Unternehmen zunehmend in den Fokus von Behörden und Investoren.

Aktie gibt nach – ESG rückt in den Fokus

Die Entwicklungen spiegeln sich auch an der Börse wider. Die BYD-Aktie verlor am Dienstag in Hongkong 1,59 Prozent und notierte bei 27,20 Hongkong-Dollar. Seit Jahresbeginn 2026 summiert sich das Minus auf rund 19 Prozent. Damit zeigt sich eine anhaltende Schwäche, die nicht allein durch operative Faktoren erklärbar ist.

Für Investoren gewinnen damit ESG-Kriterien weiter an Bedeutung. Insbesondere in westlichen und lateinamerikanischen Märkten, in denen BYD seine Präsenz ausbauen möchte, spielen Themen wie Arbeitsbedingungen und Transparenz in der Lieferkette eine zentrale Rolle. Entscheidend dürfte in den kommenden Monaten sein, wie konsequent und glaubwürdig das Unternehmen die Vorwürfe aus Brasilien aufarbeitet.

Bn-Redaktion/aw
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