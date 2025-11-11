BYD überrascht Anleger

11.11.2025, 13:21 Uhr

Die BYD-Aktie konnte nach wochenlangem Abwärtstrend einen deutlichen Kurssprung verzeichnen – ein mögliches Signal für eine Trendwende. Während Preiskämpfe und Absatzrückgänge in China den Konzern belasten, setzt BYD verstärkt auf internationale Märkte wie Japan und Europa. Die Kombination aus globaler Expansion und verbesserter Marktstimmung nährt Hoffnungen auf eine mittelfristige Erholung.
Starke Bewegung mit Signalwirkung

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD hat zum Wochenbeginn einen bemerkenswerten Kurssprung hingelegt: Am Dienstag legte der Wert um über 5,5 Prozent zu und erreichte damit rund 11,40 Euro. Eine deutliche Gegenbewegung, nachdem das Papier seit August rund 25 Prozent an Wert verloren hatte. Zwar folgte am Folgetag ein leichter Rücksetzer um einen Prozent, doch mit 11,28 Euro notiert die Aktie weiterhin spürbar über dem jüngsten Tief.

Ein möglicher Auslöser für das neue Momentum: In den USA konnten die politischen Unsicherheiten rund um einen drohenden Shutdown entschärft werden. Der aktuelle Beschluss zur temporären Finanzierung sorgt an den Märkten für Erleichterung – das spürt auch BYD indirekt. Die wirtschaftliche Stabilisierung in den Vereinigten Staaten wirkt sich auf die gesamte globale Börsenstimmung positiv aus.

Absatzschwäche und Preisdruck in China belasten

Trotz des positiven Signals bleiben die fundamentalen Herausforderungen für BYD nicht zu übersehen. Im Oktober musste der Konzern ein Verkaufsminus von 12 Prozent bei den Fahrzeugen melden – ein klares Zeichen für den zunehmenden Druck auf dem chinesischen Heimatmarkt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen unter den Vorjahreswerten.

Hauptgrund für die schwachen Zahlen ist der andauernde Preiswettbewerb in China. Die Hersteller überbieten sich derzeit mit Rabatten, um Marktanteile zu sichern. Diese Strategie geht stark zulasten der Gewinnmargen. Die chinesische Regierung kritisierte dieses Vorgehen bereits mehrfach und kündigte eine Reduzierung der Marktstützungsmaßnahmen an. Dass diese Ankündigungen nun umgesetzt werden, verschärft die Lage für viele Akteure zusätzlich.

Expansion und neue Märkte im Blick

BYD setzt zunehmend auf eine internationale Wachstumsstrategie, um sich dem Druck im Heimatmarkt zu entziehen. In Japan startete kürzlich der Verkauf eines neuen Mini-Fahrzeugs – ein Zeichen dafür, wie das Unternehmen gezielt auf regionale Bedürfnisse eingeht. Auch Europa rückt stärker in den Fokus: Beobachter erwarten, dass sich BYD für eine dritte Produktionsstätte in Spanien entscheiden könnte. Damit würde der Konzern seine Präsenz in der EU deutlich ausbauen und einen strategischen Schritt Richtung Massenmarkt machen.

Zwar ist der übergeordnete Abwärtstrend noch intakt, doch das neue Kursverhalten in Kombination mit den Expansionsplänen signalisiert eine mögliche Wende. Die Voraussetzungen für eine Stabilisierung und mittelfristige Erholung haben sich damit spürbar verbessert.

