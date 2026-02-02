Anzeige
BYD unter Druck

02.02.2026, 13:08 Uhr

BYD
Der chinesische Automobilhersteller BYD kann für das Jahr 2025 auf den ersten Blick solide Zahlen vorlegen. Insgesamt lieferte der Konzern rund 4,6 Millionen Fahrzeuge aus und steigerte den Absatz damit um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Ergebnis lag im Rahmen des im Herbst nach unten angepassten Jahresziels und unterstreicht die weiterhin starke Marktposition des Unternehmens. Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment der vollelektrischen Fahrzeuge: Rund 2,3 Millionen Einheiten entfielen auf reine Elektroautos, was einem Plus von 28 Prozent entspricht.
Schwacher Jahresausklang trübt das Bild

Trotz des ordentlichen Gesamtjahres hinterließ der Dezember 2025 einen deutlich schwächeren Eindruck. In diesem Monat verkaufte BYD insgesamt 420.398 Fahrzeuge und damit rund 18 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Auch bei den vollelektrischen Modellen zeigte sich eine Abkühlung. Der Absatz reiner Elektroautos sank im Dezember um acht Prozent auf etwas mehr als 190.000 Einheiten. Damit endete das Jahr nicht mit dem erhofften Schwung, sondern mit klaren Bremsspuren, die sich in den folgenden Monaten fortsetzten.

Deutlicher Rückgang bei den Zulassungen zum Jahresstart

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den Zulassungszahlen im Januar. Laut dem Zulassungsbericht des Unternehmens gingen die Neuzulassungen von BYD-Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich um 29,13 Prozent zurück. Während im Januar 2025 noch 327.864 Fahrzeuge zugelassen wurden, waren es im Januar 2026 nur noch 232.358 Einheiten. Hauptverantwortlich für diesen Rückgang ist das Segment der Personenfahrzeuge. Hier sanken die Zulassungen von 323.811 auf 227.835 Fahrzeuge, was einem Minus von 29,64 Prozent entspricht.

Ein Lichtblick zeigt sich hingegen bei den kommerziellen Fahrzeugen. In dieser Kategorie stiegen die Zulassungen auf 4.523 Einheiten, nach 4.053 Fahrzeugen im Januar des Vorjahres. Das entspricht einem Zuwachs von 11,6 Prozent und zeigt, dass sich einzelne Teilbereiche dem allgemeinen Abwärtstrend entziehen können.

Aktie unter Druck trotz optimistischer Stimmen

Die schwächeren operativen Signale spiegelten sich zum Wochenbeginn auch im Kursverlauf wider. Im Hongkonger Handel verlor die BYD-Aktie 6,91 Prozent und schloss bei 91,00 HKD. Auf Sicht seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 4,56 Prozent. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten ergibt sich rechnerisch sogar eine Performance von 0, was die Seitwärtsbewegung des Papiers verdeutlicht.

Bemerkenswert ist jedoch der weiterhin positive Expertenkonsens. Aus neun Analysten-Ratings ergibt sich eine starke Kaufempfehlung mit neunmal „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 138,08 HKD und impliziert damit eine potenzielle Veränderung von 51,74 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 91,00 HKD.

Marktumfeld bleibt anspruchsvoll

Auch der Branchenverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) erwartet für den chinesischen Markt für New Energy Vehicles im Jahr 2026 weiteres Wachstum, allerdings mit geringerer Dynamik als zuvor. Gleichzeitig verweist die CAAM auf eine nachlassende Inlandsnachfrage, ausgelöst durch wirtschaftlichen Druck und sinkende Einkommenserwartungen. Hinzu kommen Risiken im Exportgeschäft, etwa durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte. Für BYD als Marktführer mit rund 23 Prozent Marktanteil bedeutet dieses Umfeld zwar weiterhin steigende Verkaufszahlen, jedoch in einem deutlich moderateren Wachstumstempo als in den Vorjahren.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
