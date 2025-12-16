BYD unter Druck

Die Aktie steht erneut auf der Kippe 16.12.2025, 20:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BYD
© Foto von Michael Förtsch von Unsplash
Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers BYD kommt nicht zur Ruhe. Nach einer starken Phase zu Jahresbeginn haben sich Stimmung und Kursentwicklung deutlich eingetrübt. Technische Signale und branchenspezifische Sorgen deuten darauf hin, dass sich die Lage weiter zuspitzen könnte – sofern keine klare Gegenbewegung einsetzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,32 EUR -1,60 % Lang & Schwarz

Schwaches Umfeld für chinesische Autobauer

Für chinesische Fahrzeughersteller verläuft das Börsenjahr zuletzt enttäuschend. Nach anfänglichen Kursgewinnen hat sich das Marktumfeld spürbar verschlechtert. Auch Branchenführer wie BYD konnten sich diesem Trend nicht entziehen.
Belastend wirken vor allem der intensive Preiskampf auf dem Heimatmarkt sowie wachsende Sorgen um die Margen. Zudem mehren sich Befürchtungen, dass der Wettbewerb zunehmend ruinöse Züge annimmt.

Erholungen ohne Nachhaltigkeit

Zwischenzeitliche Kursstabilisierungen bei BYD blieben bislang ohne Bestand. Erholungsversuche wurden regelmäßig wieder abverkauft, was die Unsicherheit unter Marktteilnehmenden verstärkte. Die Aktie bewegt sich damit in einer sensiblen Phase, in der bereits kleine Impulse über die weitere Richtung entscheiden könnten.

Langfristiger Trend unter Druck

Zwar befindet sich BYD aus übergeordneter Perspektive weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Innerhalb dieser Struktur kam es zuletzt jedoch zu einer ausgeprägten Korrektur. Marktbeobachter sehen darin ein mögliches Warnsignal, dass sich die Trenddynamik verändern könnte. Mehrere technische Verkaufssignale haben sich bereits aufgebaut. Besonders das Verhältnis wichtiger gleitender Durchschnitte deutet auf eine angeschlagene charttechnische Verfassung hin.

Aktienanalyse

Technische Indikatoren senden gemischte Signale

Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt den technischen Indikatoren. Diese haben die jüngste Schwächephase begleitet und sprechen eher für anhaltenden Druck. Gleichzeitig zeigen sich jedoch erste Divergenzen, die auf eine mögliche Stabilisierung hindeuten könnten.
Solche Signale gehen Trendwenden häufig voraus, gelten jedoch nicht als verlässliche Bestätigung.

Entscheidende Phase für den Kursverlauf

Aktuell steht die Aktie an einem charttechnisch wichtigen Punkt. Sollte dieser Bereich nicht gehalten werden, könnte sich der Abwärtstrend weiter verschärfen. Umgekehrt wäre eine erfolgreiche Verteidigung die Grundlage für einen erneuten Erholungsversuch.
Insgesamt bleibt die Lage angespannt. Der Markt wartet auf klare Signale, ob sich die Schwäche fortsetzt oder ob BYD kurzfristig wieder Tritt fassen kann.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM8560
Ask: 1,96
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM8560. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Immobilienwerte unter Dauerstress: Vonovia rutscht auf Jahrestief: …

20:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autonomer Traum wird konkreter: Teslas Robotaxi-Plan sorgt für neue…

20:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückkehr mit Signalwirkung: TUI-Aktie überschreitet Neun-Euro-…

15:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt nun endlich der Befreiungsschlag? Novo Nordisk nimmt Abwä…

13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie dreht mächtig auf: TUI nach Zahlen-Rücksetzer wieder obenauf…

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sammelklage in den USA wegen möglicher Sehschäden belastet GLP1…

11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Klagehoffnung befeuert Bayer – Aktie im Konsolidierungsmodus …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Heute letzte Chance auf eine Jahresendrallye? Rheinmetall…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer