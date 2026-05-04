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BYD will VW-Werk nutzen

Startschuss für Europa? 04.05.2026, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD
© Symbolbild von Tiago Ferreira auf Unsplash
BYD treibt seine Expansion nach Europa voran und prüft eine Nutzung der stillgelegten VW-Manufaktur in Dresden, um Strafzölle zu umgehen und das Label „Made in Germany“ zu sichern. Während das Auslandsgeschäft stark wächst, kämpft der Konzern im chinesischen Markt mit rückläufigen Verkaufszahlen und massivem Margendruck. Trotz Gewinneinbruch hält BYD an ambitionierten Zielen fest und setzt auf neue Modelle sowie Infrastrukturinvestitionen, um langfristig weiter zu wachsen.
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Strategischer Vorstoß nach Europa: Dresden rückt in den Fokus

Während sich die globale Expansion beschleunigt, prüft BYD einen bemerkenswerten Schritt in den europäischen Markt. Der chinesische Elektroautobauer befindet sich in ersten Gesprächen mit Volkswagen über die Nutzung der „Gläsernen Manufaktur“ in Dresden. Das Werk produziert seit Ende 2025 keine Fahrzeuge mehr und könnte nun teilweise reaktiviert werden. Konkret steht im Raum, dass BYD etwa die Hälfte der Produktionsfläche für die Montage eigener Elektroautos nutzt, während der verbleibende Teil weiterhin als Forschungszentrum des Landes Sachsen fungiert.

Der Hintergrund ist klar kalkuliert: Derzeit fallen auf in China produzierte Elektroautos Strafzölle von 27 Prozent an. Eine Fertigung vor Ort würde diese Belastung umgehen und gleichzeitig das Gütesiegel „Made in Germany“ ermöglichen. Gerade im europäischen Markt könnte dies ein entscheidender Faktor für das Vertrauen potenzieller Käufer sein.

Exportboom trifft auf schwächelnden Heimatmarkt

Operativ zeigt sich derzeit ein zweigeteiltes Bild. International wächst BYD dynamisch. Im April 2026 setzte das Unternehmen rund 134.500 Fahrzeuge außerhalb Chinas ab – ein Anstieg von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieses starke Auslandsgeschäft entwickelt sich zunehmend zum zentralen Wachstumstreiber.

Ganz anders stellt sich die Lage im Heimatmarkt dar. In China sank der Absatz im selben Monat um fast 16 Prozent auf etwa 321.000 Fahrzeuge. Diese rückläufige Entwicklung hält inzwischen seit acht Monaten an und deutet auf eine nachhaltige Abschwächung der Nachfrage hin. Für BYD bedeutet das eine strukturelle Verschiebung: Das internationale Geschäft gewinnt an Bedeutung, während der heimische Markt an Dynamik verliert.

Margendruck durch Preiskampf und steigende Kosten

Die Auswirkungen dieser Entwicklung spiegeln sich deutlich in den Finanzkennzahlen wider. Im ersten Quartal 2026 brach der Nettogewinn um 55 Prozent ein und lag nur noch bei rund 599 Millionen US-Dollar. Parallel dazu ging auch der Umsatz spürbar zurück. Hauptursachen sind ein intensiver Preiskampf im chinesischen Markt sowie steigende Kosten für Hardwarekomponenten.

BYD reagiert bereits mit Preisanpassungen. So wurde das Fahrassistenzsystem „DiPilot“ in der Laser-Version seit Mai um etwa 20 Prozent verteuert. Diese Maßnahme zeigt, dass der Konzern versucht, den Margendruck zumindest teilweise zu kompensieren.

Ambitionierte Ziele trotz Gegenwind

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt das Management bei seiner expansiven Strategie. Für das Gesamtjahr 2026 plant BYD, 1,5 Millionen Fahrzeuge im Ausland zu verkaufen. Neue Modelle im Premiumsegment, darunter die Limousine „Seal 08“, sollen zusätzliche Käufergruppen erschließen.

Parallel investiert das Unternehmen massiv in die Infrastruktur im Heimatmarkt. Bis zum Jahresende sollen 20.000 eigene Ladestationen in China aufgebaut werden, um die Nachfrage wieder anzukurbeln und die Attraktivität der eigenen Fahrzeuge zu steigern.

Bn-Redaktion/aw
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