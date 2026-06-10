BYD zündet den Export-Turbo

Anleger wittern Chance 10.06.2026, 13:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Autos auf einem Schiff
© Symbolbild von Max Titov auf Unsplash
BYD will seine Auslandsexporte stärker steigern als bisher geplant und könnte das bereits angehobene Ziel von 1,5 Millionen Fahrzeugen übertreffen. Wachstumstreiber sind vor allem neue Batterietechnologien, Schnellladen und eine riesige Datenbasis für autonomes Fahren. Trotz dieser operativen Dynamik bleibt die BYD-Aktie deutlich unter Druck, wodurch neue Verkaufszahlen für Anleger besonders wichtig werden.
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Exportoffensive mit höherer Schlagzahl

BYD-Chef Wang setzt für das laufende Jahr ein deutliches Signal: Der Konzern will im Ausland schneller wachsen als bislang geplant. Noch zu Jahresbeginn lag die Zielmarke für Verkäufe außerhalb Chinas bei 1,3 Millionen Fahrzeugen. Bereits im März wurde diese Vorgabe auf 1,5 Millionen Einheiten angehoben. Inzwischen deutet Wang an, dass selbst dieses erhöhte Ziel übertroffen werden könnte.

Der wichtigste begrenzende Faktor ist nach Einschätzung des Managements derzeit nicht die Nachfrage, sondern die Batterieproduktion. Wang knüpft den weiteren Absatz direkt an die verfügbare Fertigungskapazität. Steigt diese wie geplant, sollen die Verkaufszahlen 2026 kräftig zulegen und 2027 nochmals deutlich höher ausfallen. Nach Abschluss des Kapazitätsaufbaus will BYD sowohl im Heimatmarkt als auch im Ausland parallel weiter expandieren.

Für die internationale Wettbewerbsposition spielen vor allem zwei technologische Entwicklungen eine zentrale Rolle: die zweite Generation der Blade-Batterie und die Schnellladetechnologie. Beide Innovationen stoßen laut Wang auf spürbare Resonanz in internationalen Märkten. Damit versucht BYD, nicht nur über Stückzahlen zu wachsen, sondern auch über Technik, Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Batteriekosten zusätzliche Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Millionen Fahrzeuge liefern Daten für den nächsten Technologiesprung

Ein weiteres Zukunftsfeld sieht Wang im autonomen Fahren. Er beschreibt das Auto als „verkörperte Intelligenz“ und verweist auf die bereits vorhandene Datenbasis des Konzerns. Weltweit sind 3,15 Millionen BYD-Fahrzeuge mit aktiviertem Fahrassistenzsystem unterwegs. Zusammen sammeln sie täglich 200 Millionen Kilometer an Fahrdaten.

Diese enorme Datenmenge soll BYD dabei helfen, höhere Stufen des autonomen Fahrens schneller zu erreichen. Wang geht davon aus, dass L3- und L4-Technologien früher als bislang erwartet serienreif werden könnten. Um diese Entwicklung global voranzutreiben, hat der Konzern Trainingszentren in Europa, Südamerika, Südostasien und dem Nahen Osten aufgebaut.

Bemerkenswert ist zudem, dass BYD unter bestimmten Bedingungen die Haftung übernimmt, wenn das Fahrassistenzsystem aktiv ist. Damit sendet der Konzern ein klares Signal: Das Management zeigt Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der eigenen Systeme und will die Technologie nicht nur als Zukunftsversprechen, sondern als konkreten Bestandteil der Produktstrategie positionieren.

Börse ignoriert die Wachstumsstory bislang

An der Börse kommt die operative Dynamik bisher kaum an. Die BYD-Aktie notiert bei 9,52 Euro und liegt damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 9,37 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 13 Prozent verloren. Auf Jahressicht beträgt das Minus sogar fast 39 Prozent. Der RSI liegt bei 33 und damit technisch im überverkauften Bereich.

Damit entsteht ein auffälliger Gegensatz: Während BYD seine Exportziele mehrfach nach oben korrigiert, seine Batterieproduktion ausbaut und beim autonomen Fahren auf eine große Datenbasis verweist, bleibt der Aktienkurs unter Druck. Für börseninteressierte Leser rückt damit vor allem die Frage in den Vordergrund, ob konkrete Absatzzahlen für das zweite Halbjahr den Abstand zwischen operativer Entwicklung und Kursverlauf verringern können.

Spätestens mit neuen Verkaufsdaten dürfte sich zeigen, ob das höhere Auslandstempo, die geplanten Kapazitätserweiterungen und die technologische Pipeline ausreichen, um das Vertrauen am Kapitalmarkt zurückzugewinnen.

Bn-Redaktion/aw
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