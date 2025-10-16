Chipkrone gesichert: ASML überzeugt mit Q3-Zahlen

Chipkrone gesichert

16.10.2025

© Bild von ASML Media Library
Die Aktie der ASML Holding N.V. notiert aktuell bei 872 EUR – nach einem starken Quartal, aber auch mit neuen geopolitischen Risiken. Der niederländische Weltmarktführer für Lithographiesysteme bleibt unangefochtener Kern der globalen Chipproduktion. Doch während die Auftragsbücher dank des KI-Booms überquellen, trüben drohende Exportbeschränkungen gegenüber China die mittelfristige Perspektive. Anleger fragen sich, ob ASML trotz makroökonomischer Risiken weiter wachsen kann – oder ob die Euphorie übertrieben ist.
Q3-Ergebnisse: Starke Nachfrage nach EUV-Systemen

ASML legte im dritten Quartal 2025 solide Zahlen vor: Der Umsatz stieg um 24 % auf 8,9 Milliarden Euro, der Nettogewinn erreichte 2,6 Milliarden Euro, was einer Marge von knapp 29 % entspricht. Besonders gefragt waren die EUV-Systeme (Extreme Ultraviolet Lithography), die für modernste Chips mit Strukturen unter 3 Nanometern unverzichtbar sind.

Der Auftragseingang übertraf die Erwartungen deutlich und belief sich auf 9,2 Milliarden Euro – getrieben durch Bestellungen von TSMC, Samsung und Intel, die ihre Fertigungskapazitäten für KI- und High-Performance-Computing-Chips ausbauen. Laut Wells Fargo könnte ASML bereits im nächsten Jahr ein Jahresumsatzvolumen von über 35 Milliarden Euro erreichen, womit sich das Unternehmen im oberen Bereich seiner eigenen Prognose bewegt.

China im Fokus: Chancen und Risiken

Ein Wermutstropfen bleibt der chinesische Markt. Rund 15 % der ASML-Umsätze stammen aus China – doch laut einem Bericht von Heise könnten sich diese Einnahmen ab 2026 „deutlich abschwächen“, sollte die niederländische Regierung auf US-Druck weitere Exportlizenzen verweigern.
ASML darf bereits seit 2019 keine EUV-Systeme an China liefern, doch auch die restriktiveren Auflagen für DUV-Anlagen (Deep Ultraviolet) verschärfen die Situation.

CEO Christophe Fouquet warnte im jüngsten Earnings-Call vor „politisch getriebenen Lieferkettenverwerfungen“, betonte jedoch zugleich, dass die weltweite Nachfrage nach Chipfertigung „die China-Verluste mehr als kompensieren“ könne.

Strategischer Rückenwind durch KI und Cloud

Die KI-Investitionswelle wirkt wie ein Katalysator für ASMLs Wachstum. Die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren von Nvidia, AMD und Google befeuert indirekt die Bestellungen für EUV-Anlagen, da diese Chips ausschließlich auf modernsten Fertigungslinien hergestellt werden können.

Seeking Alpha beschreibt ASML als „pivotal player in the multi-trillion-dollar AI buildout“. Der entscheidende Vorteil: Die Firma besitzt ein globales technologisches Monopol – kein anderes Unternehmen kann EUV-Systeme in vergleichbarer Qualität herstellen. Der Konzern hat über 1400 Patente im Bereich der Ultraviolett-Lithographie und investiert knapp 14 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Bewertung und Analystensicht

Analysten zeigen sich beeindruckt, aber vorsichtig. Wells Fargo erhöhte das Kursziel auf 1.140 EUR, UBS und Goldman Sachs liegen bei 1.100 EUR. Die Bewertung bleibt ambitioniert: Das aktuelle KGV von 42 preist bereits starkes Wachstum ein. Dennoch sehen viele Experten ASML als langfristigen „Pflichtwert“ im globalen Technologiemarkt – vergleichbar mit Nvidia in den USA.

Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzanstieg von 20 bis 25 % und einer operativen Marge von über 30 % – Werte, die in der kapitalintensiven Halbleiterbranche außergewöhnlich sind.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Anlegergemeinde zwischen Stolz und Skepsis.
Ein Nutzer schreibt: „ASML ist der Fels in der Brandung der Chipindustrie.“
Ein anderer mahnt: „872 € sind kein Schnäppchen, aber wer langfristig denkt, wird belohnt.“
Mehrere Kommentatoren verweisen auf die geopolitischen Risiken – manche befürchten, dass „China irgendwann eigene EUV-Systeme entwickelt“.
Der Tenor: Langfristiger Optimismus, kurzfristige Nervosität.

Bn-Redaktion/pl
