Cloud-Wende sorgt für Kurssprung bei Oracle: Oracle-Aktie explodiert nach Prognose – Cloud-Strategie überstrahlt Quartalszahlen

CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag:
Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
Trotz verfehlter Erwartungen bei Umsatz und Gewinn hat Oracle mit seinem Cloud-Ausblick den Markt begeistert. Die Aktie reagierte mit einem massiven Kurssprung nachbörslich.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 234,05 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
Alphabet 204,63 EUR -0,06 % Lang & Schwarz
Amazon 202,25 EUR -0,83 % L&S Exchange
Microsoft 425,55 EUR -0,49 % Lang & Schwarz
Oracle 266,88 EUR +5,29 % Lang & Schwarz

Umsatz verfehlt, aber Zukunftsphantasie entfacht

Oracle hat für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von knapp 15 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, blieb jedoch leicht hinter den Analystenerwartungen zurück. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,47 US-Dollar marginal unter dem Konsens von 1,48. Dennoch richtete sich die Aufmerksamkeit des Marktes sofort auf die Zukunft.

Die verbleibenden Leistungsversprechen, also die bereits vertraglich gesicherten zukünftigen Umsätze, stiegen auf 455 Milliarden US-Dollar. Dieser Zuwachs von über 350 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wurde durch mehrere Großverträge befeuert, darunter ein milliardenschweres Projekt mit OpenAI zur Entwicklung der sogenannten Stargate-Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber

Besonders hervorzuheben ist die neue Prognose für das Cloud-Infrastrukturgeschäft. Oracle erwartet hier ein Wachstum von 77 Prozent auf 18 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr. Innerhalb von vier Jahren sollen daraus 144 Milliarden werden. Der Umsatz aus dem Multicloud-Geschäft, das Plattformen wie Amazon, Google und Microsoft einbindet, ist um über das Fünfzehnfache gestiegen. Parallel wurde die globale Präsenz durch den Ausbau auf 71 eigene Datacenter deutlich erhöht.

Diese Entwicklungen markieren einen tiefgreifenden Wandel im Geschäftsmodell. Oracle positioniert sich neu, weg vom klassischen Softwareanbieter hin zu einem Anbieter für Cloud- und KI-Infrastruktur auf Augenhöhe mit den führenden Akteuren im Markt.

Marktreaktion und strategische Einordnung

Die Anleger reagierten begeistert: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um bis zu 27 Prozent zu. Die Kombination aus ambitionierter Prognose, langfristiger Vertragsbasis und wachsendem Technologiefokus scheint bei institutionellen Investoren auf offene Ohren zu stoßen. Im Wettbewerb mit SAP, Microsoft und Amazon setzt Oracle nun verstärkt auf vertikale Integration und Exklusivprojekte mit KI-Schwergewichten. Dies verleiht dem Unternehmen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch strategische Relevanz in einem hart umkämpften Marktumfeld.

Ausblick: 
Wird Oracle den enormen Auftragspolster in nachhaltige Gewinne umwandeln können? Die kommenden Quartale werden zeigen, ob das Momentum anhält oder der Erwartungsdruck steigt.

Bn-Redaktion/jh
