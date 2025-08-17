Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

BASF – Jetzt gilt es! Ausbruch in Vorbereitung 17.08.2025, 11:51 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Jetzt gilt es! Ausbruch in Vorbereitung
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Dem Dax steht einmal mehr eine richtungsweisende Handelswoche ins Haus. Der Wochenbeginn dürfte ganz unter dem Motto stehen: Wie preist man den Trump-Putin-Gipfel ein? Doch lange werden sich die Aktienmärkte wohl nicht daran aufhalten. Zahlreiche Konjunkturdaten werden in den nächsten Tagen erwartet. Und dann wirft bereits der nächste „Gipfel“ seine Schatten voraus. Am 21. August startet das 3-tägige Jackson Hole Economic Policy Symposium. Zentralbanker, Politiker und Ökonomen treffen sich zum Meinungsaustausch und zur Diskussion. Die Finanzmärkte messen dem Symposium eine große Bedeutung bei. Aus charttechnischer Sicht gilt für den Dax unverändert: Oberhalb von 24.000 Punkten ist alles im grünen Bereich.
Große Bedeutung hatten die Zahlen für das 2. Quartal für die BASF-Aktie. Wir berichteten an dieser Stelle am 30. Juli über die Zahlen. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen ging es für die Aktie jedoch nach unten. Die BASF-Aktie konnte sich zwischenzeitlich allerdings wieder fangen und drehte nach oben ab. Aktuell setzt sie einen entscheidenden Widerstandsbereich unter Druck.

BASF - Jetzt gilt es! Ausbruch in Vorbereitung

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS) setzt aktuell den zentralen Widerstandsbereich 46,0 Euro / 46,5 Euro unter Druck. Nach der Zahlenveröffentlichung musste die BASF-Aktie erst einmal kleinere Brötchen backen. Die Aktie rauschte im Nachgang unter die Marke von 42 Euro. In dieser Phase setzten schließlich Käufe ein. Es wurde zur Schnäppchenjagd geblasen, um das Ganze einmal salopp zu umschreiben. BASF drehte nach oben ab und nun gilt es!

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: BASF muss den Widerstandsbereich 46,0 Euro / 46,5 Euro knacken, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 50 Euro / 51,5 Euro zu eröffnen. Ein erster Versuch brachte am Freitag (15. August) nicht den gewünschten Erfolg; noch nicht. In der aktuellen charttechnischen Konstellation sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Im besten Fall bleiben Rücksetzer auf 44 Euro begrenzt.

Aktuelle Analystenstimmen

In Bezug auf die BASF-Aktie gehen die Meinungen der Analysten weit auseinander. Während die Analysten von JPMorgan die Aktie mit „underweight“ einstufen und ihr ein Kursziel von 40 Euro verpassen, sieht man das im Hause Goldman Sachs ganz anders. Hier lautet das Votum „buy“, das Kursziel wurde jedoch leicht von 54 Euro auf 53 Euro gesenkt.

Bn-Redaktion/mt
