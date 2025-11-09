Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Deutsche Bank – Knallt es hier bald gewaltig? 09.11.2025, 08:53 Uhr

© Foto von Alexander Popovkin auf Unsplash
Der Dax schwächelt. Der Wochenschluss ließ einmal mehr Stärke vermissen. Der temporäre Rücksetzer unter die Marke von 23.500 Punkten mahnt zur Vorsicht. Darüber kann auch nicht der Umstand hinwegtäuschen, dass es dem Dax im späteren Freitagshandel gelang, sich wieder von den Tagestiefs zu lösen.
In der nächsten Handelswoche stehen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Auch in den USA werden viele Daten erwartet. Vor dem Hintergrund des nach wie vor laufenden Shutdowns der US-Bundesbehörden bleibt abzuwarten, welche Daten tatsächlich veröffentlicht werden.

Neben den zu erwartenden Konjunktur- und Preisdaten werden in den nächsten Tagen auch zahlreiche Dax-Unternehmen Quartalszahlen veröffentlichen. Unter anderem werden die Schwergewichte Deutsche Telekom und Allianz ihre Finanzergebnisse präsentieren.

Kurzum. Der Dax muss nunmehr aufpassen, den Kontakt zur 24.000er Marke nicht zu verlieren. In den nächsten Tagen muss der Index zahlreiche Klippen umschiffen. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 23.000er Marke kommen, wäre aus charttechnischer Sicht große Vorsicht geboten, würde in diesem Fall die Top-Bildung doch weiter Form annehmen.

Während in den nächsten Tagen noch einige Dax-Unternehmen Quartalszahlen präsentieren, hat die Deutsche Bank bereits Farbe bekennen müssen. Nach den Zahlen ging es für die Aktie zunächst steil nach oben, doch die entscheidende Hürde konnte noch nicht überwunden werden. 

Deutsche Bank – Knallt es hier bald gewaltig?

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) attackiert den zentralen Widerstandsbereich. Die Ende Oktober veröffentlichten Zahlen wussten zu überzeugen. Die Reaktion auf die Zahlen führte die Aktie an den zentralen Widerstandsbereich heran.

Chartanalyse zur Aktie

Noch einmal die wichtigsten Kennzahlen aus dem Q3-Bericht zusammengefasst. Die Deutsche Bank konnte die Erträge im September-Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um sehr ordentliche 7 Prozent auf 8,043 Mrd. Euro steigern. Der Gewinn nach Steuern legte im Vergleich zum 3. Quartal 2024 gar um 9 Prozent auf 1,819 Mrd. Euro zu. Dem Markt gefiel das Zahlenwerk und die wilde Jagd begann. Die anfängliche Euphorie erhielt jedoch einen Dämpfer, als der Versuch, das zentrale Widerstandscluster um 32 Euro aufzubrechen, scheiterte. Die zentrale Unterstützung 30 Euro / 29 Euro ist weiterhin intakt, sodass die Deutsche Bank jederzeit einen erneuten Vorstoß in Richtung 32 Euro lancieren könnte. Ein Rücksetzer unter die 29 Euro wäre hingegen ein herber Rückschlag. Sollte es der Deutschen Bank jedoch gelingen, die 32 Euro aufzubrechen, könnte es rasch auf 35 Euro gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
