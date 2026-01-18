Anzeige
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Deutsche Bank – Wann platzt endlich der Knoten? 18.01.2026, 08:49 Uhr

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Wann platzt endlich der Knoten?
© Bild: istockphoto.com/fermate
Nach einer robusten Handelswoche, die der Dax im Bereich von 25.300 Punkten beenden konnte, richten sich die Blicke bereits nach vorn auf die kommende Woche. Neben der Geopolitik stehen zahlreiche Konjunkturdaten im Fokus. Die (An)Spannung an den Aktienmärkten dürfte entsprechend hoch sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 33,60 EUR ±0,00 %
DAX 25.325,68 PKT +0,28 %

Bereits am Montag (19. Januar) stehen eminent wichtige Daten – vor allem aus China – zur Veröffentlichung an. Ein robuster Wochenstart wäre eminent wichtig, um die Aufwärtsbewegung auszubauen, ist angesichts der Relevanz der Daten noch längst nicht garantiert. Am Dienstag wird aus deutscher Sicht interessant, steht doch neben den Erzeugerpreisdaten für Dezember auch die Veröffentlichung der aktuellen ZEW-Daten an.

Am Donnerstag (22. Januar) werden hingegen in den USA zahlreiche außerordentlich wichtige Daten erwartet. BIP-Daten, Daten zu den Konsumausgaben sowie die PCE-Daten könnten die Karten an den Aktienmärkten noch einmal neu mischen. Neben den genannten Faktoren wirft auch die Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – im besten Fall bleibt die aktuelle Konsolidierung auf 25.000 Punkte begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Die Aktie der Deutschen Bank verzeichnete einen robusten Jahresstart, ohne dabei jedoch zu überzeugen. Zwar konnte das November-Hoch, das die Aktie im Bereich von 33,5 Euro ausgebildet hatte, überwunden werden, doch so wirklich zwingend war der Ausbruch nicht. Der Verstoß gewann nicht an Höhe. Die Aktie fiel zurück, befindet sich aber noch in Reichweite zum Zwischen-Hoch von 34,2 Euro.

Chartanalyse

Deutsche Bank – Wann platzt endlich der Knoten?

Die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) bewegt sich aktuell auf dem Niveau des November-Hochs; jederzeit bereit, einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren.

Der obere Chart verdeutlicht es – die Aufgabenstellung ist klar definiert. Die Deutsche Bank-Aktie muss Aufwärtsmomentum kreieren, um auf ein neues 52-Wochen-Hoch jenseits der 34,2 Euro auszubrechen. Auf der Unterseite sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bei einem Rutsch unter die 30er Marke würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Sollte es hingegen zu einem Ausbruch auf der Oberseite kommen, würde sich der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 36 Euro / 37 Euro bieten.   

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel hoben sie indes von 38,4 Euro auf 40 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
