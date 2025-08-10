Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE vor Zahlen. Startet die Aktie jetzt richtig durch?

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Der Dax beendete die Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht könnte die Ausgangslage für die nächsten Handelstage durchaus schlechter sein. Der Index hält unverändert alle Trümpfe in der Hand, um die bisherigen Rekordhochs noch einmal unter Druck zu setzen. Von einem Sommerloch ist die Börse weit entfernt. Die letzten Schwächeanfälle des Dax haben es gezeigt: Rücksetzer werden gekauft. In der nächsten Handelswoche stehen zahlreiche Veröffentlichungen von Konjunktur- und Preisdaten auf der Agenda. Der Fokus dürfte dabei vor allem auf dem kommenden Dienstag (12. August) liegen, wenn die US-Verbraucherpreisdaten für Juli veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die nicht minder wichtigen Daten zur Entwicklung der US-Erzeugerpreise im Juli. Kurzum. Der Index befindet sich in einer aussichtsreichen Lage, sieht sich aber in den nächsten Tagen mit wichtigen Konjunktur- und Preisdaten konfrontiert. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Dax gelingen würde, etwaige Rücksetzer auf 24.000 Punkte zu begrenzen. Ein Rücksetzer unter die 23.000 Punkte würde hingegen den Eintritt in eine Korrektur besiegeln.
Zahlreiche Quartalsberichte bestimmten in den letzten Handelstagen das Geschehen im Dax. Nicht alle wussten zu gefallen, wie das Beispiel Münchener Rück am Freitag (08. August) zeigte. Unser heutiger Protagonist RWE wird am 14. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 bzw. für das 1. Halbjahr 2025 veröffentlichen. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung lässt es die Aktie ruhig angehen.

RWE vor Zahlen. Startet die Aktie jetzt richtig durch?  

Die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) übt weiterhin Druck auf die eminent wichtige Widerstandszone von 37,5 Euro aus. Ein entscheidender Vorstoß wollte der RWE-Aktie bislang jedoch noch nicht gelingen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es außerordentlich wichtig, wenn der Ausbruch über die 37,5 Euro gelingen würde. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 40 Euro öffnen. Auch eine Bewegung in Richtung 42,0 Euro / 42,5 Euro wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 35,0 Euro.

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 42 Euro. Die Analysten von Bernstein-Research sind da etwas zurückhaltender in der Bewertung der Perspektiven. Das Votum der US-Amerikaner lautet „market-perform“, das Kursziel 39 Euro.

Bn-Redaktion/mt
