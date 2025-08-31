Anzeige
Dax bangt vor dem September. Ausblick auf die neue Woche: Rheinmetall – Rallye oder Abverkauf? Nun gilt es!
Die neue Handelswoche bzw. der neue Börsenmonat wirft seine Schatten voraus. Dass es nun der September ist, der beginnt, sorgt nicht überall für Jubelstürme, gehört doch der September zu den schwächeren Monaten des Börsenjahres. Dem September kommt jedoch eine große Bedeutung zu. So kommt die US-Notenbank aus ihrer Sommerpause und die Erwartungen an sie sind immens. Nach den am Freitag veröffentlichten PCE-Daten sind die Chancen auf eine Leitzinssenkung in den USA im September noch einmal deutlich gestiegen.
Bereits die erste Handelswoche im September hat es unter konjunkturellen Aspekten in sich. Der Monatsbeginn bringt es mit sich, dass eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten veröffentlicht wird. Die „Mutter der Konjunkturdaten“, der US-Arbeitsmarktbericht wirft bereits seine Schatten voraus. Der aktuelle Bericht für August wird am kommenden Freitag (05. September) erwartet. Spätestens dann wird sich zeigen und entscheiden, wie der Start in den September gelungen ist.

Unser heutiger Protagonist, die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall, dürfte vor richtungsweisenden Handelstagen stehen. Nach dem erneuten Test der eminent wichtigen Marke von 1.500 Euro drehte die Aktie nach oben ab. Doch noch ist das Ganze ein Muster ohne Wert. Die Rüstungsaktie muss wichtige Weichenstellungen erzwingen.

Rheinmetall – Rallye oder Abverkauf? Nun gilt es!

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) konsolidierte in den letzten Wochen. Seit dem Ende Mai nahe der Marke von 2.000 Euro markierten Verlaufshoch ging nicht mehr viel. Die Rallye schien ausgereizt.

Aktienanalyse im Chart

Gewinnmitnahmen setzten ein und machen der Rheinmetall-Aktie noch immer zu schaffen. Umso wichtiger war es, dass der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 1.500 Euro abermals stand hielt und einem drohenden Abverkauf einen Riegel vorschob. Insofern gilt: Etwaige Rücksetzer sollten daher im besten Fall auf 1.500 Euro begrenzt bleiben, anderenfalls würde eine Bewegung in Richtung 1.250 Euro notwendig. Aus charttechnischer Sicht haben die 1.250 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie zentrale Bedeutung als Unterstützung für die Aktie. Sollte es darunter gehen, würden die 1.000 Euro als potenzielles Bewegungsziel ins Spiel kommen. Um das Momentum wieder anzukurbeln, muss es über den markanten Widerstandsbereich von 1.950 Euro gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihre Einstufung „buy“ für Rheinmetall. Das Kursziel für die Aktie wird nach wie vor bei 1.950 Euro gesehen.

