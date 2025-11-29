Dax beendet Handelswoche vielversprechend

Infineon – Platzt jetzt endlich der Knoten? Die nächsten Kursziele 29.11.2025, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax beendet Handelswoche vielversprechend: Infineon – Platzt jetzt endlich der Knoten? Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/FinkAvenue
Der Dax hat mit dem robusten Wochenausklang die Tür für eine Jahresendrallye weit aufgestoßen. Zwar wäre ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten aus bullischer Sicht noch besser gewesen, doch die Börse ist bekanntlich kein Wunschkonzert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 36,42 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 23.838,20 PKT +0,26 % Ariva Indikation

In den letzten Handelstagen zeigte der Dax überraschende Comebackqualitäten. Noch vor wenigen Handelstagen drohte der Dax, unter die Marke von 23.000 Punkten zu rutschen. Das hätte das Jahresendrallye-Szenario wohl endgültig vom Tisch genommen. Doch der Index stemmte sich dagegen, kämpfte sich wieder nach oben und stellte so den Kontakt zu den 24.000 Punkten wieder her. Noch ist die Jahresendrallye nicht in trockenen Tüchern. Der Sprung über die 24.000 Punkte muss nun gelingen; idealerweise passiert das eher früher als später. Nach der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed (am 10. Dezember) dürfte dann endgültig feststehen, ob es in 2025 eine Jahresendrallye geben wird oder eben nicht.

Die Infineon-Aktie präsentiert sich aktuell in bestechender Verfassung. Der Test der zentralen Unterstützungszone 32 Euro / 31 Euro bildete die Basis für den aktuellen Vorstoß, der wiederum womöglich der Beginn eines Jahresendspurts in der Aktie des deutschen Halbleiterkonzerns ist.

Infineon - Platzt jetzt endlich der Knoten? Die nächsten Kursziele

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) baut in der aktuellen Phase immenses Momentum auf. Mit dem Ausbruch über die 35 Euro könnte eine richtungsweisende Weichenstellung erfolgt sein.

Aktie

Der Ausbruch über die 35 Euro könnte die Tür in Richtung 39 Euro und damit in Richtung des gültigen 52-Wochen-Hochs aufgestoßen haben. Die 200-Tage-Linie wurde zuvor bullisch gekreuzt. Die Wucht und die Dynamik der Aufwärtsbewegung beeindrucken. In den nächsten Handelstagen könnte es weitere Kurssteigerungen geben. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer möglichst eng begrenzt bleiben. Idealerweise geht es für die Aktie nicht mehr unter die 35 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sind unverändert sehr optimistisch für Infineon. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 44 Euro. Noch einen drauf setzen die Analysten von Jefferies. Sie bestätigten ihr Kursziel 48 Euro für die Aktie des Halbleiterherstellers. Das Votum der US-Amerikaner lautet wenig überraschend ebenfalls „buy“.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM0X7Q
Ask: 1,80
Hebel: 20
mit starkem Hebel
ME9CLX
Ask: 8,70
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM0X7Q ME9CLX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
2 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
3 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
4 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
5 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
6 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
7 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Palantir polarisiert wie nie: KI-Champion oder Momentum-Falle?

Gestern 12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen feiert groß: Doch hinter den Kulissen kriselt es

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa startet Klarna-Zahlung: Jetzt auf Raten fliegen!

Gestern 12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: CureVac-Übernahme kurz vor Abschluss

Gestern 12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pentagon-Alarm und Preiskrieg: BYD gerät unter Druck

Gestern 11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem richtungsweisenden Wochenschluss: Münchener Rü…

Gestern 11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank im Höhenflug: Doch warum verkauft BlackRock?

Gestern 11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Puma mit Befreiungsschlag? Auch eine totgeglaubte Katze kann hoch …

Gestern 9:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer