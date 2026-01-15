Dax beendet Rallye und gönnt sich kurze Auszeit: E.ON – Bärenstarke Vorstellung. Geht die Aktie jetzt auf 20 Euro?

Dax beendet Rallye und gönnt sich kurze Auszeit

© E.ON SE 2026 / E.ON SE Corporate Headquarters, Essen
Der Dax nimmt sich nach dem furiosen Jahresstart eine kleine Auszeit. Der Sprung über die 25.500 Punkte verlangte offenkundig nach einer Konsolidierung. Auch vor dem Hintergrund einer möglichen Überhitzung kommt die aktuelle Auszeit gerade zur richtigen Zeit. Die nächsten Handelstage werden darüber entscheiden, ob es sich nur um eine Konsolidierung handelt oder mehr dahintersteckt. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn der Rücksetzer auf 25.000 Punkte begrenzt bliebe. Sollte es für den Dax darunter gehen, könnte es ungemütlich werden.
Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA noch wichtige Daten zur Veröffentlichung an. So warten die Marktakteure unter anderem auf den Philadelphia-Fed-Index für Januar. Die gestern in den USA veröffentlichten Daten (unter anderem Erzeugerpreise für Dezember  und Einzelhandelsumsätze) vermochten es nicht, den Aktienmärkten frische Impulse zu geben.

Zu den Dax-Aktien, die unverdrossen und ungeachtet der aktuellen Indexschwäche nach oben streben, gehört E.ON. Die Aktie löste ein wichtiges Kaufsignal aus und nimmt nun die 20 Euro ins Visier. 

Unsere letzte Kommentierung zur E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) vom 04. Januar überschrieben wir an dieser Stelle mit „Volle Kraft voraus! Wird der Deckel jetzt gesprengt?“. Der Versorgertitel setzte damals den markanten Widerstand von 16,5 Euro unter Druck. 

E.ON Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Der obere Chart verdeutlicht es – E.ON brach erfolgreich über den massiven Widerstandsbereich von 16,5 Euro aus. Der Ausbruch erlangt zunehmend Relevanz. Aktuell schwingt sich die Aktie über die Marke von 17 Euro auf. Für E.ON steht damit die Tür in Richtung 20 Euro offen. 

Zusammengefasst

Die Marktakteure legen ihren Fokus zu Jahresbeginn offenkundig auch auf defensive Titel wie E.ON. Die Aktie strotzt in der aktuellen Situation nur so vor Kraft. Mit dem Ausbruch über die 16,5 Euro wurde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Um dieses zu verteidigen, müssen etwaige Rücksetzer auf 16,5 Euro begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 16 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die E.ON-Aktie Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 17,5 Euro. 

